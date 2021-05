‘Space Jam 2’: les joueurs de la NBA et de la WNBA qui composent la Goon Squad

Si vous n’avez pas suivi attentivement le développement de Space Jam: A New Legacy, ça va, nous vous pardonnerons. Le film, qui devrait sortir le 16 juillet, arrive plus tôt que vous ne le pensez – et maintenant, nous avons une meilleure idée de qui sera dedans.

Au lieu des Monstars comme principaux antagonistes du basket-ball comme le film original de 1996, le nouveau film présente le «Goon Squad», une série de versions numérisées créées par l’IA des stars actuelles de la NBA et de la WNBA essayant de vaincre LeBron James et les Looney Tunes.

Jeudi, nous avons eu notre premier regard sur les personnages grâce à de nouvelles images d’affiche pour Space Jam: A New Legacy ont été publiées jeudi. Voici qui nous cherchons à voir.

Damian Lillard est Chronos

D’après les premières informations dont nous disposons, Lillard aura des pouvoirs de super vitesse.

Anthony Davis est The Brow

Je suppose que c’est juste une façon de faire sonner Brow comme «corbeau» et de lui donner des pouvoirs d’oiseaux. Dommage qu’il ne soit plus sur les pélicans pour ça.

Nneka Ogwumike est Arachnneka

POUVOIRS D’ARAIGNÉE! Je suis terrifié par Ogwumike. Je n’aimerais pas la jouer sur le court, ou la faire descendre de mon plafond et me tuer.

Diana Taurasi est White Mamba

C’est une représentation vraiment, vraiment peu flatteuse de Diana Taurasi, mais au moins elle a une queue de serpent cool et un nom qui invoque Kobe.

Mais le plus important …

KLAY THOMPSON EST MOUILLÉ

C’est incontestablement le surnom le plus stupide, le plus étrange et le plus absurde que quiconque aurait pu trouver. Je veux dire, je comprends, c’est l’un des Splash Brothers, d’où le mouillé – et c’est un grand tireur, d’où le feu. Mais Wet-Fire?!

Quand j’entends le terme Wet-Fire, la première chose à laquelle je pense est une sauce pour ailes que l’on trouve dans un club de strip-tease. La deuxième chose est le napalm. Alors choisissez votre poison si vous voulez un crime contre les arts culinaires, ou un crime de guerre littéral sur celui-ci.

Une recherche rapide sur Google me dit que quelque chose qui s’appelle WetFire existe déjà, et c’est de l’amadou conçu pour les survivalistes, car il s’enflammera même s’il est mouillé. Je ne sais pas si c’est une chose menaçante de nommer Klay Thompson après l’un ou l’autre.

Nous savons qui a tiré la courte paille sur celui-ci.