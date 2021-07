Space Jam 2 : Michael Jordan apparaît-il avec LeBron James dans la suite du film ?

Space Jam 2 est là. La suite tant attendue a été créée le 16 juillet aux États-Unis et sortira dans les salles espagnoles le 23, avec LeBron James remplaçant Michael Jordan dans le rôle principal. Ce sera The King qui, à cette occasion, vivra une nouvelle aventure avec les Looney Tunes, avec Bud Bunny et compagnie aux manettes. 26 ans après le premier film qui a connu un grand succès dans le monde entier, vient la suite qui promet un monde plus technologique qui, en plus de LeBron, comptera également d’autres grands joueurs de la NBA et de la WNBA.

La grande question est de savoir si Michael Jordan fera une apparition dans le film. Le film initial donnait une réalité alternative qui tentait d’expliquer, de manière fictive, la raison du premier retour de His Airness au basket. Le film a été un succès et jusqu’à l’arrivée de LeBron personne n’avait décidé d’essayer une deuxième partie qui est déjà en salles et est devenue une réalité.

Eh bien, selon les rapports, Jordan fera une apparition dans le film. “Michael Jordan est dans le film… mais pas de la façon dont vous vous attendez“Cela a été confirmé par Don Cheadle en mai dernier à Access Hollywood que le légendaire joueur NBA allait apparaître dans Space Jam 2, à la surprise de beaucoup, qui l’attendaient à bras ouverts. Cependant, ils nous ont déjà prévenu que son cameo va avoir un volet spécial, nous le saurons bientôt.