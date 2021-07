Space Jam 2 : quand sort-il, quel est le casting et où regarder le film en ligne ?

Le jeu du siècle est de retour. Vendredi dernier, le 16 juillet, Space Jam: A New Legacy a été présenté en première aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.. C’est l’un des films les plus attendus de l’année. La première partie, avec Michael Jordan, a fait sensation. Et pour cette suite, le grand protagoniste sera LeBron James, qui dirigera la nouvelle aventure.

Comme en Amérique du Nord, Space Jam 2 a été créé en Espagne le 16. Le retour des Looney Tunes sur les courts, désormais en équipe avec LeBron James a beaucoup attiré l’attention des fans qui ont grandi en regardant Tunesquad affronter les Monstars aux côtés de Michael Jordan.

En plus de LeBron James, le film mettra en vedette Sonequa Martin-Green et Don Cheadle. Le film, comme son prédécesseur, mélangera des personnages animés et réels et aura les Looney Tunes comme principales attractions. 26 ans après le premier film qui a connu un grand succès dans le monde entier, vient la suite qui promet un monde plus technologique qui, en plus de LeBron James, comptera également d’autres grands joueurs de la NBA et de la WNBA.