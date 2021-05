Space Jam: 8 faits en coulisse sur le film de Michael Jordan

Jordan jouerait à des jeux de ramassage avec les étoiles de la NBA quand il ne tournait pas

Space Jam conclut avec Michael Jordan décidant d’abandonner sa carrière de baseball et de revenir au basket-ball, rajeuni par son jeu avec les Looney Tunes. C’était un exemple d’art imitant la vie car Jordan avait déjà décidé de recommencer sa carrière dans la NBA avec les Chicago Bulls avant le début du tournage.

Mais il devait se mettre en forme de basket-ball, et jouer contre un groupe de comédiens en spandex vert n’allait pas vraiment le couper. En conséquence, Jordan avait fait partie de son contrat que Warner Bros. lui construirait une installation d’entraînement où il pourrait s’entraîner lorsqu’il ne tournait pas.

Une partie de cette formation, comme détaillé dans The Last Dance et dans de nombreux articles relatant la création de Space Jam, a été l’un des plus grands jeux de basket-ball de pick-up de tous les temps.

Comme JA Andande d’ESPN l’a détaillé, au-delà de ses co-stars de Space Jam comme Charles Barkley et Patrick Ewing, Jordan a attiré Grant Hill, Dennis Rodman, Shaquille O’Neal, Magic Johnson et Reggie Miller à son dôme pour ces jeux de ramassage. .