Space Jam: A New Legacy Streaming: Comment regarder les films Lebron James Looney Tunes en ligne

Où est Space Jam : un nouveau streaming hérité

Comme le reste de l’ardoise théâtrale Warner Bros. 2021, Space Jam: A New Legacy joue dans les cinémas et diffuse simultanément HBO Max. Le film sera disponible sur HBO Max à partir de vendredi 16 juillet. Ce modèle révolutionnaire, qui permettait aux abonnés d’accéder à des films comme Wonder Woman 1984, Godzilla contre Kong et Mortal Kombat, pour n’en nommer que quelques-uns, facilite plus que jamais le visionnage de nouveaux films. Si vous souhaitez regarder Space Jam: A New Legacy en streaming, tout ce que vous avez à faire est d’aller sur HBO Max sur votre appareil de streaming préféré ou votre navigateur Web et vous trouverez le film sur l’écran d’accueil.

Il y a quelques points à retenir à propos de cette configuration. Tout d’abord, Space Jam: A New Legacy ne sera disponible sur HBO Max (pour l’instant, de toute façon) que pendant 30 jours, ce qui signifie que vous avez jusqu’au 15 août pour profiter de toute l’action et des personnages de Warner Bros. Deuxièmement, les abonnés HBO Max avec l’abonnement à faible coût financé par la publicité ne pourront pas regarder Space Jam: A New Legacy pour le moment. Il n’est disponible que pour les abonnés avec l’abonnement sans publicité.

Regardez la bande-annonce de Space Jam: A New Legacy sur HBO Max. Si vous n’êtes pas abonné à HBO Max, vous pouvez vous inscrire ici*. *