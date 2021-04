Space Jam: La bande-annonce d’un nouvel héritage est dégoûtante

La bande-annonce de Space Jam: A New Legacy souligne l’horreur sombre qui anime trop d’Hollywood en ce moment – et, honnêtement, trop de capitalisme en ce moment.

Le prochain film, qui fait suite au film médiocre de 1996 «Michael Jordan et les personnages de Looney Tunes jouent au basket», très aimé par certains (pour une raison quelconque), brille LeBron James dans le monde de Looney Tune, où il devient un dessin animé. Pour sauver son fils, qui a été kidnappé par le dirigeant de quelque chose appelé «le Serververse», la superstar doit gagner un match de basket contre le «Goon Squad». Les coéquipiers de James sont, bien sûr, les Looney Tunes.

Mais ce qui est important à propos de Space Jam 2, ce n’est pas la tentative de riffer sur les prémisses du premier film. Non, ce qui est important, c’est ce qui existe dans le Serververse. Au début de la bande-annonce, alors que James survole ledit Serververse, il passe deux planètes marquées d’une iconographie visuelle indiquant clairement qu’elles représentent Game of Thrones et The Wizard of Oz, deux propriétés appartenant à WarnerMedia, la société mère de Warner Bros., qui produit Space Jam: un nouvel héritage. La planète Game of Thrones est même utilement appelée «Game of Thrones».

Mais ce bref moment n’a rien sur celui qui taquine vraisemblablement l’apogée du film, lorsque divers représentants des nombreuses filiales de WarnerMedia se présentent au grand jeu. Le géant de fer, King Kong et Fred Flintstone apparaissent tous, et les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont aperçu tout le monde, des Droogs ricanants de A Clockwork Orange aux prises de Danny DeVito et Burgess Meredith sur le méchant de Batman The Penguin parmi les spectateurs du jeu. (Il y a beaucoup, beaucoup plus d’oeufs de Pâques que les détectives de la remorque ont ramassés, mais ceux que j’ai énumérés ici sont un échantillon représentatif.)

Une poignée de personnages aussi vaste et aléatoire que vous connaissez peut-être déjà peut donner l’impression qu’une société géante vomit tout simplement chaque morceau de propriété intellectuelle qu’elle a jamais dévorée. Mais quand on regarde d’autres grands films qui ont fait quelque chose de similaire au cours des dernières années, notamment Warner Bros. ‘ propre Ready Player One et Ralph Breaks the Internet de Disney – ce qui semble se passer avec Space Jam 2 devient beaucoup plus difficile à séparer de la tendance que les plus riches des riches doivent montrer tous leurs jouets dans l’espoir que les spectateurs seront impressionnés.

Si vous avez grandi dans une ville ou un quartier comme celui dans lequel j’ai grandi – petit et cloîtré – vous connaissiez probablement une ou deux personnes aisées et l’affichaient en collectionnant quelque chose. Dans ma ville, les étalages prenaient généralement la forme d’armes à feu ou de voitures, mais il est facile de penser à des gens riches qui, par exemple, achètent beaucoup d’œuvres d’art. L’impulsion de collectionner peut commencer par une appréciation, un amour des fusils anciens, des voitures cool ou des sculptures d’avant-garde. Mais c’est tellement, si facile pour cette impulsion de devenir une question de propriété, d’avoir quelque chose que personne d’autre ne peut.

Je ne me laisse pas échapper à cet égard. J’ai passé une grande partie de mon âge adulte à amasser une collection BluRay qui est peut-être un peu trop complète et de plus en plus remplie de films que je n’ai pas regardés mais que j’aime avoir sur mon étagère pour de vagues raisons de statut. Montrer de belles choses est une impulsion humaine à un certain niveau.

Mais pardonner aux sociétés géantes un comportement que nous pourrions excuser chez un seul être humain est rarement une bonne idée. Des films comme Space Jam: A New Legacy semblent exister uniquement pour montrer tous les films et émissions de télévision appartenant à la société qui les produit, et déprécient souvent l’histoire au nom de l’entassement de plus de camées.

D’un point de vue marketing, il est logique que Space Jam: A New Legacy puisse présenter tous les personnages WarnerMedia connus de l’humanité. Après tout, le film fera ses débuts simultanément dans les salles de cinéma et sur le service de streaming phare de la société, HBO Max, et si vous êtes vraiment excité à l’idée de regarder Game of Thrones après avoir vu son logo flotter sur une planète dans Space Jam 2, il le sera. attendez juste là pour que vous diffusiez. Le film n’allait pas toujours faire ses débuts sur HBO Max, mais il arriverait toujours à un moment où le studio qui l’a réalisé essaierait d’attirer de nouveaux abonnés vers son service de streaming. Quelle meilleure façon de le faire que d’annoncer toutes ses nombreuses propriétés dans un seul film?

Après tout, de nombreux services de streaming appartenant à des conglomérats se sont annoncés sur la base de leurs catalogues volumineux remplis de titres et de personnages que vous connaissez peut-être déjà, comme lorsque HBO Max a annoncé son lancement avec le slogan «Where Bada meets Bing meets Bang», sous les photos de Tony Soprano des Sopranos, Chandler Bing des amis et Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Pendant ce temps, le service Peacock de NBCUniversal a largement présenté ses publicités comme un argument en faveur de l’abonnement à Peacock juste pour que vous puissiez regarder The Office, car cette série est si aimée.

Mais quand cette impulsion à montrer toutes les propriétés qu’une entreprise possède passe-t-elle d’un mashup alimenté par la nostalgie à un battement de poitrine capitaliste brutal? La réponse est probablement: «Cela a toujours été un coup de cœur capitaliste brutal», mais même si nous allons réduire un peu ces entreprises, il y a quelque chose de pervers à créer de nouvelles histoires qui existent principalement pour se vanter du nombre d’histoires plus anciennes que vous possédez. .

Et parfois, ces entreprises ne possèdent même pas les vieilles histoires! Le magicien d’Oz, par exemple, est dans le domaine public. Quiconque veut écrire des histoires impliquant Dorothy, Scarecrow et tout le reste peut le faire comme bon lui semble. Mais WarnerMedia possède la version cinématographique la plus célèbre de The Wizard of Oz et, en tant que telle, fait de son mieux pour agir comme si sa version d’Oz était la seule qui puisse exister.

« Wow, tout est construit autour de la nostalgie maintenant, hein? » Ce n’est pas exactement un nouveau constat à faire en 2021, alors que tout est bien construit autour de la nostalgie. Space Jam lui-même était un jeu flagrant pour rendre le gang des Looney Tunes pertinent pour une nouvelle génération, d’autant mieux pour vendre de la marchandise, donc ce n’est pas comme si un classique était souillé. Et même si le film de 1996 n’était pas la toute première tentative faite par un studio pour faire sortir de l’argent de personnages bien-aimés en les forçant dans de nouveaux contextes – qu’est-ce que Mickey Mouse sinon une éponge que Disney arrache de l’argent de temps en temps? – ce n’était certainement pas un grand signe avant-coureur des choses à venir, comme l’écrivait ma collègue Alissa Wilkinson en 2020:

Ce Space Jam est une capture commerciale chauve (et je ne veux pas vraiment dire que de manière péjorative) basée sur les propriétés de divertissement existantes – les Looney Tunes, la NBA, Michael Jordan lui-même – se sent également presque visionnaire. Le film en est conscient. Ses personnages font constamment des blagues sur les approbations; à un moment donné, Daffy Duck embrasse littéralement un logo Warner Bros. sur ses propres fesses.

Je n’ai aucune illusion sur le fait qu’il existe un bon moyen d’arrêter la transformation progressive de l’arrière-catalogue de chaque studio en l’équivalent du jeu vidéo Super Smash Bros., où tous vos favoris Nintendo de différentes franchises se battent les uns contre les autres. Mais il y a quelque chose d’odieux chez la personne qui veut tout de même montrer tous ses jouets, n’est-ce pas?

WarnerMedia n’est pas la seule entreprise à proposer ce type de prosélytisme corporatif en gros. Qu’est-ce qu’une scène comme celle-ci, du film de Disney 2018 Ralph brise Internet, ajoute à l’histoire du film, aux thèmes ou aux arcs de personnages? Ce n’est qu’un tas de camées, fonctionnant apparemment comme une publicité pour Disney lui-même. Certains de ses gags sont assez amusants, mais l’ensemble de la scène semble finalement plus qu’un peu effrayant dans sa grossièreté.

Je ne tremble pas exactement d’anticipation pour un nouveau film Space Jam, mais ses cinéastes (qui incluent le très talentueux réalisateur Malcolm D. Lee, qui a fait des comédies à petite échelle terriblement observées comme The Best Man and Girls Trip; le producteur Ryan Coogler de La renommée de Black Panther et de Creed; et le co-scénariste Terence Nance, dont la série télévisée Random Acts of Flyness était un délice) méritent que leur film fonctionne comme autre chose qu’un gadget ou un musée. En l’état, il est facile de regarder la bande-annonce de Space Jam 2 et d’avoir l’impression de flâner dans une longue galerie, avec Bugs Bunny comme guide, alors qu’il s’arrête périodiquement pour dire: «Regardez tout ça. Nous le possédons, et vous ne l’avez pas.

Puis il mordillait une carotte et disait: «Quoi de neuf, Doc», parce que lui aussi est une propriété d’entreprise et que ses propriétaires ont réduit son caractère à un slogan. Quel temps pour vivre.