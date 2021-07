Space Jam : qui sont les acteurs et personnages apparus dans le film de 1996 ?

Avec le retour de Space Jam, qui ouvre sa deuxième partie en Espagne ce vendredi, beaucoup se sont souvenus du film original, sorti il ​​y a 26 ans et dans lequel Michael Jordan a joué dans une histoire fictive qui a donné une explication irréelle à son premier retour sur les pistes, en 1995. Et ils ont voulu revivre les personnages, animés ou non, apparus dans un film indispensable au basket, vu d’un point de vue cinématographique.

Dans ce film, les stars étaient Michael Jordan, Wayne Knight et Theresa Randle. Mais pas seulement ils sortent : Larry Bird et Bill Murray se représentent et plusieurs joueurs NBA apparaissent qui étaient actifs à l’époque : Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson et Shawn Bradley, auquel les antagonistes volent leurs talents de basketteur.

En plus, bien sûr, les personnages traditionnels des Looney Tunes apparaissent. Bugs Bunny, Daffy Duck … et avec l’apparence stellaire de Lola Bunny, qui apparaît pour la première fois dans l’univers cinématographique de ce film, dans lequel le personnage a été présenté.