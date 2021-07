Space Jam: un nouvel héritage dunks sur Black Widow au box-office alors que le film Marvel subit une chute massive

Comme Black Widow, Space Jam: A New Legacy est également une sortie en salles / en streaming au jour le jour, car il est également actuellement disponible sur HBO Max (sans frais supplémentaires en plus des frais d’abonnement), mais les nouvelles pour les gens chez Warner Bros. est beaucoup plus ensoleillé que chez Disney. Les 31,7 millions de dollars qu’il a réalisés au cours des trois derniers jours sont loin d’être suffisants pour que le film soit qualifié de recordman pendant la pandémie, mais ils sont comparables à la performance de Godzilla contre Kong d’Adam Wingard plus tôt cette année, qui réalisé à peu près le même montant le premier week-end d’avril, et c’est aussi le film familial le plus performant de “l’ère” actuelle. Le nombre dépasse également nettement ce que le Space Jam original a fait en 1996 (il a rapporté 27,5 millions de dollars à l’époque), bien que cela ne tienne pas compte de l’inflation et de la hausse des prix des billets.