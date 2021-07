Space Jam: une nouvelle critique de l’héritage est arrivée, voici ce que les critiques disent du film LeBron James

À ceux d’entre vous qui repensent au Space Jam de 1996 avec une douce nostalgie, préparez-vous pour la suite : Space Jam : A New Legacy ! Cette comédie en direct/animée met en vedette les personnages de Looney Tunes (duh), plus LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe et Zendaya, et a été réalisée par Malcolm D. Lee. Lorsque LeBron (qui joue lui-même) et son fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA malhonnête, la légende du basket-ball doit les ramener chez eux en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande à la victoire sur le terrain contre l’IA ‘ s champions numérisés.

Space Jam : A New Legacy deviendra-t-il aussi légendaire que l’original ? Nous le saurons bientôt, quand il sortira en salles et sur HBO Max simultanément ce vendredi 16 juillet. Les critiques ont commencé à partager leurs critiques de la comédie, alors regardons-les.