Space Jam : Une nouvelle critique de l’héritage : une publicité éhontée pour LeBron qui ne comprend pas pourquoi l’original était amusant

Le point culminant de cette tactique marketing embarrassante se produit lors du « Big Game » prévisible de la finale. Dans le but d’intimider éventuellement LeBron, le méchant du film – joué par Don Cheadle, la seule personne à l’écran à s’amuser – s’assure que le tribunal virtuel est entouré de tous les personnages connus appartenant à WB. Mais contrairement, disons, à Ready Player One de Steven Spielberg, qui a habilement créé Batman, King Kong et The Iron Giant grâce à la magie numérique, Space Jam: A New Legacy remplit les arrière-plans des scènes avec de mauvaises versions cosplay de personnages WB complètement aléatoires. J’ai fait de mon mieux pour parcourir les arrière-plans pendant le jeu (parce que l’action sur le terrain était sans conséquence), et je sais que j’ai repéré le personnage Wild Wild West de Will Smith, la version Adam West de Batman et les délinquants de Stanley Kubrick. Orange debout sur le court, encourageant LeBron James et le gang des Looney Tunes.