SPACE lève 7 millions de dollars pour former l’épine dorsale économique du métavers

SPACE Metaverse a levé 7 millions de dollars lors d’un tour de table soutenu par Coinfund, Dapper Labs, Animoca Brands, Digital Currency Group, Hof Capital et d’autres pour relier divers métavers dans un domaine parallèle, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Plus de 100 associations à but lucratif dans les domaines de l’art, de la mode et de la musique

Le projet SPACE a été lancé avec une version Early Access Alpha avec plus de 10 000 utilisateurs. Les principaux espaces englobent ce qui est immédiatement disponible dans les métavers d’aujourd’hui, y compris l’art, la mode et la musique. Tout le monde peut rejoindre ces espaces virtuels et interagir. SPACE a conclu plus de 100 partenariats avec des entités de premier plan dans les industries de l’art, de la mode et de la musique.

La nouvelle frontière du commerce social

L’objectif de SPACE est d’être le monde virtuel qui crée la nouvelle frontière des expériences de commerce social dans le métaverse. Son objectif est de développer l’expérience métaverse la plus facilement accessible et la plus immersive possible pour les utilisateurs et les marques en créant une économie dynamique appartenant aux utilisateurs grâce à des connaissances unifiées, une répartition équitable des récompenses et des efforts communs.

Batis Samadian, fondateur de SPACE, a commenté :

Alors que le métavers continue de gagner en adoption massive et devient un lieu où de nombreuses personnes se rassemblent pour socialiser, une évolution naturelle est le commerce, sur quoi Space se concentre. Les utilisateurs voudront pouvoir regarder des émissions, acheter des articles, vendre des articles et interagir avec des produits numériques dans le métaverse. Space construit Shopify pour le métaverse afin de permettre aux créateurs de vendre leurs articles numériques clé en main et aux utilisateurs de les acheter.

Vanessa Grellet de Coinfund a déclaré :

Nous sommes ravis de faire partie de SPACE et de savoir qu’ils sont des leaders dans la construction du monde virtuel du commerce. La course est lancée pour les quelques joueurs qui apporteront l’avenir des événements et du commerce au Web 3, et nous sommes convaincus que SPACE sera l’un d’entre eux.

Ajout de Sandeep Nailwal of Polygon (MATIC / USD) :

Heureux de voir Polygon Studios soutenir des projets comme Space. La course est lancée pour les quelques joueurs qui apporteront l’avenir du travail et du commerce au Web3, et l’équipe SPACE est l’une des plus prometteuses pour être un leader dans la construction du monde virtuel du commerce.

