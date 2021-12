Space Marine II annoncé, dix ans après le jeu original

Image : Space Marine II

Je sais, il y a trop de jeux Warhammer, et cela ne fait qu’ajouter à la liste, mais il y a des exceptions à mon opposition, et c’est certainement l’un d’entre eux.

Une suite de Space Marine vient d’être annoncée aux Game Awards, et ce fut certainement une agréable et inattendue surprise. L’original est l’un des meilleurs jeux Warhammer: 40K jamais créés, et était un bon bagarreur à part entière, donc le voir languir alors que 175 249 autres jeux 40K merdiques ont été créés et publiés à sa place au cours de la dernière décennie a été une chose étrange voir.

Space Marine II arrive sur Xbox Series X |S, PlayStation 5 et PC, avec une date de sortie qui n’a pas encore été annoncée.

Écoutez, en tant que fan de 40K et quelqu’un qui a aimé l’original, je suis ravi pour cela. La meilleure chose à propos du premier jeu était de savoir comment il nous a donné un aperçu d’un univers que nous ne voyons normalement que d’en haut du champ de bataille. Mais il y a aussi quelque chose de légèrement décalé dans le timing de cette bande-annonce. Ce n’est que le mois dernier que Games Workshop a dû dénoncer le fascisme, affirmant que les 40K’s Imperium Of Man n’étaient pas les héros de l’histoire et étaient en fait de très mauvais types, alors ne les admirez pas.

C’était une déclaration qui sonnait vrai pour les fans de longue date du jeu de table, dont les premiers jours dépeignaient les Space Marines comme des anti-héros satiriques, mais dans les décennies qui ont suivi les soldats blindés sont passés sous les projecteurs en tant que héros de l’histoire, quelque chose cette bande-annonce (et des années de liens avec les jeux vidéo) n’ont fait que se renforcer : le but est de montrer une montre de soudure humaine ordinaire avec admiration alors que les Space Marines s’écrasent et sauvent la situation.

Qui va-t-il être!