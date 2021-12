En plus des feux d’artifice en direct au Space Needle le soir du Nouvel An, une superposition numérique rend hommage à Seattle et ses quartiers et comprend cette scène mettant en vedette le Fremont Troll. (Image de conception Lightspeed)

Le feu d’artifice de Space Needle a longtemps été considéré comme la célébration emblématique du Nouvel An sur la côte ouest. Après qu’une tempête de vent a fait dérailler le spectacle en 2019 et que la pandémie a tout mis en ligne en 2020, la pyrotechnie en direct reviendra dans la structure historique vendredi soir.

Mais le feu d’artifice et le spectacle de lumière visible à l’Aiguille conserveront une composante numérique pour les téléspectateurs de la diffusion à la télévision et du streaming en ligne. Et c’est toujours le meilleur moyen d’assister à l’intégralité du Nouvel An de T-Mobile à l’aiguille, car aucun événement public n’est organisé au Seattle Center et les gens sont encouragés à « diffuser la nouvelle année depuis chez eux » pendant une vague de COVID-19 cas.

« La pandémie existe depuis deux ans, nous n’avons pas eu de vrais feux d’artifice depuis deux ans », a déclaré à . Karen Olson, COO de Space Needle. « Nous voulons que cette tradition, la sortie symbolique de vrais feux d’artifice, soit un véritable chemin vers la récupération. »

Mais une émission construite autour des effets numériques en streaming l’année dernière a été un tel succès visuel que les responsables de Needle ont gardé l’idée dans leur poche arrière de mélanger d’une manière ou d’une autre les réalités physiques et augmentées.

« Après l’année dernière, nous avons dit: » Nous ne devrions jamais être un simple spectacle de feux d’artifice « , a déclaré Olson. « Nous sommes Seattle, nous sommes l’innovation, nous sommes la Space Needle, nous devrions faire quelque chose de cool. »

Les producteurs de l’émission se sont tournés vers Bellevue, basée à Wash. Lightspeed Design, une société d’effets visuels de longue date qui effectue une variété de travaux créatifs et techniques. Lightspeed a déjà animé des spectacles laser au Pacific Science Center avant de passer à la technologie 3D pour les musées. Son activité principale est désormais la technologie utilisée dans les cinémas 3D en première diffusion à travers le monde.

Une représentation numérique de la zone où les feux d’artifice exploseront au-dessus de la Space Needle. (Image à la vitesse de la lumière)

Le PDG Chris Ward et le directeur artistique Bob Mueller sont les co-fondateurs de Lightspeed et ils ont bousculé leur entreprise de six personnes pour terminer le spectacle au cours des quatre dernières semaines.

Lorsque la ville de Seattle a refusé à la Space Needle le permis nécessaire pour organiser un spectacle de feux d’artifice l’année dernière à cause de COVID, ce mot est venu le 1er octobre. Cette année, la ville a d’abord dit « peut-être » et n’a donné son accord final que 10 novembre, selon Olson.

Lightspeed ajoute une couche d’augmentation au-dessus du spectacle de feux d’artifice en direct. Les créateurs ont construit des prévisualisations de ce à quoi tout cela ressemblera à l’aide des points de vue de la caméra sur l’aiguille fournis par KING 5. De nouveaux points de vue ont été spécifiquement choisis pour éviter la direction standard du vent autour de l’aiguille, ce qui peut créer de la confusion lors de la diffusion avec de la brume. et la fumée des feux d’artifice.

« Tous les éléments vivent autour de l’aiguille, ils entrent pour interagir avec elle et ils interagissent avec les feux d’artifice », a déclaré Ward à propos d’un spectacle conçu pour rendre hommage aux quartiers de Seattle, aux arts de la ville, à la musique et plus encore.

Alors que Lightspeed superpose des images au-dessus et autour de l’aiguille, ils « essaient de rester au cœur du héros de la série – l’aiguille », a déclaré Mueller.

Le vrai Fremont Troll sous le pont Aurora, à gauche, et un dessin de la sculpture qui prend vie dans une superposition de réalité augmentée par Lightspeed Design. (Images à la vitesse de la lumière)

Son dessin à la main du célèbre Fremont Troll est un élément qu’ils étaient prêts à taquiner avant vendredi. L’illustration est finalisée à l’aide de 3D Studio Max et d’Adobe After Effects, on dirait donc qu’elle est faite de feux d’artifice. Alors qu’une Volkswagen Beetle passe, le Troll l’attrape – tout comme la sculpture réelle l’a fait sous le pont Aurora.

« Ce troll mesure 250 pieds de haut », a déclaré Mueller à propos de l’échelle relative de la création numérique par rapport à l’aiguille réelle. « Si vous deviez créer un échafaudage et y attacher des feux d’artifice, ce serait un échafaudage de 250 pieds de haut. C’est au-delà de ce que vous vous attendez normalement à voir dans ce genre d’effet, mais nous sommes plus grands que nature, c’est donc ce que nous faisons.

L’effet Troll and Needle prend forme dans le logiciel utilisé par Lightspeed. (Image à la vitesse de la lumière)

Pour ceux qui craignent que les feux d’artifice obtiennent une deuxième facturation aux améliorations numériques, Lightspeed assure aux téléspectateurs que leur travail et les feux d’artifice ne sont pas toujours à l’écran exactement au même moment et dans le même espace.

« Nous permettons aux feux d’artifice d’avoir des solos », a déclaré Mueller. « Pour qu’ils puissent être appréciés pour ce qu’ils sont sans aucune interférence ni superposition. Mais lorsque nous superposons, nous demandons à peu près de l’attention parce que nous utilisons la technologie pour raconter une histoire.

Olson a qualifié tout cela de « fou compliqué » et a déclaré qu’ils pensaient que c’était le premier spectacle de feux d’artifice en direct à avoir une superposition de réalité augmentée en direct. Elle a déclaré que l’idée rappelait quelque peu la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, où il semblait que des téléphones portables allumés s’envolaient dans le ciel et formaient les anneaux olympiques.

Olson veut un buzz similaire autour de ce qu’ils réalisent à la Space Needle.

«Nous avons pensé, créons un spectacle qui demandera aux gens:« Était-ce réel? Qu’est-ce qu’ils ont fait ?’ », a déclaré Olson, qualifiant ce qui s’en vient le soir du Nouvel An de « un beau gros câlin numérique à Seattle ».

Le Nouvel An de T-Mobile à l’aiguille sera diffusé en direct vendredi à 23 h 35, heure du Pacifique, sur KING 5, et sera diffusé exclusivement sur le site Web de KING 5 et sur l’application KING 5.