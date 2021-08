Space NK suit son propre chemin avec le modèle « Wholesale-Plus », la personnalisation – WWD

LONDRES – La compétition de beauté est de plus en plus féroce en Grande-Bretagne avec Sephora achetant son chemin au Royaume-Uni via son achat de Feelunique ; Harrods déploie des magasins H Beauty autonomes dans tout le pays et des pure players en ligne tels que The Hut Group construisent une échelle de vente au détail avec l’achat de Cult Beauty plus tôt ce mois-ci.

Un acteur local de la beauté, Space NK, ne se laisse pas impressionner par la férocité de la concurrence et a élaboré ses propres stratégies de croissance, en se concentrant sur un nouveau modèle « wholesale-plus » en Amérique du Nord, en s’engageant sur des briques et des clics au Royaume-Uni et à l’international, et cultiver des relations étroites avec ses clients en ligne et hors ligne.

Space NK, qui appartient à Manzanita Capital, a été fondée en 1993 par Nicky Kinnaird en tant que destination de choix pour les marques internationales de niche difficiles à trouver au Royaume-Uni. Kinnaird, qui avait commencé sa carrière dans l’immobilier, avait voulu créer une alternative aux comptoirs de maquillage des grands magasins et à Boots, qui portaient tous les méga-marques.

Dans une interview vidéo, le PDG de Space NK, Andy Lightfoot, a déclaré que bien que la société ait fermé ses huit magasins aux États-Unis l’année dernière, elle a rencontré un succès inattendu dans les grands magasins avec un modèle de vente en gros hybride qu’elle utilise désormais chez Nordstrom et Bloomingdale’s.

« L’entreprise américaine existait depuis une bonne dizaine d’années, avec nos huit [stand-alone] magasins vendant des soins de la peau et du maquillage, mais la concurrence est grande et nous avions besoin d’un investissement important pour atteindre la taille où nous serions en mesure de rivaliser », a déclaré Lightfoot, qui a précédemment travaillé dans des entreprises telles qu’Amazon, Arcadia et Tesco. .

Dans ses 25 magasins Nordstrom, Space NK avait commencé à développer un modèle de vente en gros « servi » qui lui permettait de gérer le mélange de marques, de former, d’éduquer et de soutenir le personnel. Le personnel était employé par Nordstrom et le magasin était propriétaire de la marchandise.

Le magasin Space NK à Blackheath, Londres. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Space NK

« Nous avons vu que c’était de là que venait la croissance, alors nous avons sauté dans ce modèle que nous avons nommé ‘wholesale-plus’. La pandémie n’en était pas la cause, mais en était vraiment le catalyseur, et nous y sommes pleinement engagés. Cela signifie que nous pouvons offrir à ces magasins – et aux marques – notre expertise, notre curation et notre gestion. »

Chez Bloomingdale’s, Space NK comptait à l’origine 22 concessions, mais la marque britannique a rapidement basculé vers le modèle de gros plus, le personnel passant de Space NK à la masse salariale de Bloomingdale.

Ce mois-ci, Space NK ajoute un troisième détaillant nord-américain, Hudson’s Bay Co., à sa liste de partenaires grossistes-plus. Dans un premier temps, il sera présent en ligne, puis dans trois magasins HBC plus tard cette année. Lightfoot a déclaré qu’un autre grand partenariat nord-américain est en cours et sera révélé au début de l’année prochaine.

Lightfoot a déclaré que le modèle était gagnant-gagnant pour les deux parties, affirmant qu’il serait difficile à manier et inefficace pour les grands détaillants d’accepter 60 petites marques de beauté à la fois. “Mais nous pouvons le faire, avec seulement deux ou trois membres du personnel”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’accent mis par Space NK sur les petites « marques en demande » avait fonctionné : son ensemble spécial Olaplex, créé pour la vente d’anniversaire de Nordstrom le mois dernier, était le meilleur vendeur de l’ensemble du magasin le mois dernier, selon Lightfoot.

Drunk Elephant Protini, l’un des produits les plus vendus de Space NK. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Space NK, Pixelate Imaging

Space NK n’a pas abandonné sa stratégie de magasin autonome. Bien qu’il puisse poursuivre la vente en gros aux États-Unis, il exploite toujours 76 magasins au Royaume-Uni, avec un produit phare qui devrait ouvrir ses portes dans le développement de la centrale électrique de Battersea à Londres au premier trimestre 2022.

L’espace de 2 000 pieds carrés sera le plus grand magasin de Space NK à ce jour. La centrale électrique est toujours en construction et comprendra 253 appartements résidentiels, plus de 100 magasins de détail, restaurants et cafés, et des espaces événementiels.

Comme indiqué, Apple prend 500 000 pieds carrés d’espace de bureau sur six étages du développement pour son siège social de campus européen.

Lightfoot a déclaré que Space NK était à la recherche perpétuelle de nouvelles opportunités immobilières au Royaume-Uni, et a déclaré que la marque restait attachée à son approche “haute contact, haut service”.

« Nous sommes le seul endroit qui offre une beauté spécifique à vos besoins. Nous sommes axés sur la consultation et les conseils d’experts impartiaux. Nous travaillons avec toutes les marques et nous n’avons jamais été aussi attachés à l’importance de toucher et de sentir le produit », a déclaré Lightfoot.

Clean Screen par Ultra Violette, un best-seller chez Space NK. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Space NK

Il a ajouté que Space NK accorde également une grande confiance à son personnel et à ses clients avec une garantie sans hésitation qui permet aux clients de retourner les produits usagés s’ils ne sont pas satisfaits.

“Même si vous revenez avec la moitié de la baignoire vide, il n’y a pas de jugement – nous voulons nous en approprier”, a-t-il déclaré.

Lightfoot a déclaré qu’il souhaitait en ligne fonctionner de manière transparente avec les magasins. Pendant la pandémie, la croissance des ventes en ligne a été de 130% « et nous gardons la main sur toute cette croissance. Nous observons toujours une croissance élevée à un chiffre à faible à deux chiffres dans le canal en ligne, même si nos clients en magasin sont revenus à la brique et au mortier. »

Comme indiqué, pendant la pandémie, Space NK a connu une explosion de la demande de consultations en ligne – et il a répondu rapidement.

Le site a commencé à proposer des conseils de maquillage dans le cadre d’une nouvelle plate-forme numérique, #TogetherAtHome, pour se connecter et offrir des expériences à domicile à sa clientèle. Il proposait des masterclasses axées sur le bien-être et les soins de la peau, ainsi que des consultations individuelles pour des conseils de maquillage.

Actuellement, 51 % des affaires sont en ligne, dont 49 % proviennent du commerce de détail physique, et Lightfoot a déclaré que le premier dépasserait facilement les magasins en termes de croissance.

Online stimule également le commerce international, car Space NK n’a plus de magasins en dehors du Royaume-Uni. La marque livre en Europe, en Chine et aux États-Unis.

Space NK a restructuré son site de commerce électronique à Noël et a lancé la dernière itération en mars de cette année. Lightfoot a déclaré que le site avait été conçu pour rivaliser avec des acteurs purs tels que Cult Beauty.

Selon les derniers documents déposés par Space NK à la Companies House, le chiffre d’affaires a atteint 125,7 millions de livres au cours de l’exercice clos le 28 mars 2020. L’EBITDA a atteint 7,8 millions de livres tandis que le bénéfice était de 2,6 millions de livres.

Parmi ses produits les plus vendus (en plus des Olaplex n°3, 4 et 5) figurent Ultra Violette, la marque australienne de soins solaires lancée en exclusivité avec Space NK en avril ; Nettoyant pour les mains Résurrection d’Ésope ; L’exfoliant liquide Paula’s Choice BHA et Hourglass Unlocked, qui, selon Space NK, était le lancement de mascara le plus vendu de tous les temps.

Les Sukari Babyfacial et Protini de Drunk Elephant sont également difficiles à garder en stock, tout comme la bougie parfumée Baies de Diptyque.

Space NK sera le revendeur exclusif au Royaume-Uni de Rose Inc., la nouvelle marque de cosmétiques aux couleurs épurées de Rosie Huntington-Whiteley qui sera lancée la semaine prochaine. La marque sera lancée avec Space NK dans les magasins et en ligne à partir du 26 août.

« Nous sommes incroyablement ravis d’amener Rose Inc. au Royaume-Uni en tant que partenaire de vente au détail exclusif de la marque, et nous sommes particulièrement bien placés pour offrir à Rosie et à son équipe la passion de permettre aux clients de découvrir, toucher, tester et essayer la gamme exceptionnelle », a déclaré Pied léger.

Interrogé sur les défis de soutenir les marques d’influence ou dirigées par des célébrités qui ont déjà une forte traction en ligne et sur les réseaux sociaux, Lightfoot a déclaré que Space NK a un rôle spécifique à jouer pour “amplifier et donner une réelle autorité et expertise” à ces marques.

“Nous pouvons éduquer le consommateur à leur sujet, l’ouvrir à un nouveau public, lui offrir une distribution physique” et l’aider à évoluer, a-t-il déclaré.

Lightfoot a déclaré qu’il était dynamisé par la concurrence croissante de la vente au détail – de Harrods, The Hut Group, Sephora et même Flannels, qui a dévoilé un nouveau concept de beauté qui veut apporter de nouvelles expériences de shopping de luxe aux clients régionaux à travers le Royaume-Uni.

“C’est un marché sain et porteur, et la beauté est à l’épreuve de la récession”, a déclaré Lightfoot. “C’est à vous de prendre votre part du gâteau, et nous n’avons certainement pas tempéré nos ambitions pour l’avenir.”