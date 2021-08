Space Odyssey, l’édition milliardaire

Comment ai-je passé les 30 dernières minutes ? Grande question. Merci d’avoir posé la question. Je l’ai passé à essayer de comprendre si je peux ouvrir cette colonne avec la phrase « l’espace a un moment » sans se moquer des lois de la physique. D’une part, l’espace – c’est-à-dire l’espace extra-atmosphérique, l’espace de la NASA, George Clooney – tombant-dans-le-vide-dans-son-petit-espace-siège-en-gravité-a fait l’actualité ces derniers temps. , qui constitue « un moment » dans le langage de notre temps. D’autre part, la théorie de la relativité restreinte d’Einstein postule que l’espace et le temps sont imbriqués dans un continuum unique et ne peuvent être compris comme des entités séparées. Comment l’espace peut-il avoir « un moment » si l’espace est déjà impliqué par le concept même d’intervalle de temps lui-même, c’est-à-dire si l’espace a tous les moments ? Pour trouver une solution à ce problème d’écriture délicat, je me suis lancé, pendant environ 27,5 minutes, dans la forme de quête Internet la plus exténuante et la plus héroïque : celle dans laquelle vos recherches Google ne cessent de renvoyer des liens Quora.

Ne voyant aucune alternative, j’ai cliqué sur une. Quora voulait que je prouve que j’avais 13 ans. Bien. Le tissu de l’espace-temps n’est pas approprié pour les enfants de 12 ans. Mais comment, criai-je silencieusement dans le vide, puis-je prouver mon âge si vous ne me demandez même pas à quelle vitesse je vais ? Et si j’avais 11 ans mais que je passais les âges entre 5 et 9 ans à me déplacer à la vitesse de la lumière ?

Après une lutte épique (d’entrer mon anniversaire et de cliquer sur « soumettre »), j’ai finalement réussi. La question était du genre : « Quelle est l’explication basique et profane de la relation entre l’espace et le temps ? » Voici comment je me souviens de la première réponse :

“Eh bien, pour le dire aussi simplement que possible, [6 million incomprehensible words]. J’espère que cela a aidé!

Quora allait clairement ne m’être d’aucune utilité. Je me suis tourné vers Wikipédia. Après avoir lu une flopée d’articles sur la dilatation temporelle, les référentiels inertiels et les inégalités de type Poincaré inverse pour les fonctions convexes, j’ai finalement réussi à saisir une vérité essentielle : je ne suis pas intelligent du tout. Le moment était venu de se tourner vers une autorité au-delà d’Einstein, au-delà des encyclopédies en ligne, au-delà même des bandes dessinées virales sur le Web avec deux bonhommes allumettes expliquant l’infini tout en se tenant la main. Il n’y avait qu’un seul pouvoir qui pouvait m’aider à résoudre ma confusion et à commencer ma chronique. L'(espace-)temps était venu pour se tourner vers Skittles.

Plus précisément, le moment était venu de se tourner vers Zero-G Skittles, une édition limitée du bonbon emblématique / objectivement le plus grand aliment humain qui a été lancé (hahaha) le 22 juillet. Zero-G Skittles a été annoncé pour commémorer le premier voyage d’un pack de Des quilles dans l’espace. Le premier voyage d’un groupe de Skittles dans l’espace a eu lieu le 20 juillet, juste 48 heures avant que Zero-G Skittles ne sorte pour le commémorer, car de nos jours, les préadolescents curieux de Quora ne sont pas les seuls à vivre à la vitesse de la lumière.

Skittles est allé dans l’espace parce que Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et Extreme Billionaire, en a emporté avec lui lorsqu’il est allé dans l’espace, un événement dont, en supposant que vous ne viviez pas dans l’espace vous-même, vous en avez probablement entendu parler. Apparemment, il a lancé des quilles sur ses camarades pseudo-astronautes lorsqu’ils sont passés en apesanteur. Normalement, l’idée que Jeff Bezos me jette quelque chose de manière ludique me ferait attraper ma machette de manière ludique, mais je prends mes quilles comme elles viennent à moi, même dans un jeu de sanglier interstellaire sur le sol. “Comment s’est passée ta journée?” quelqu’un me demanderait après que j’aie volé dans l’espace avec l’homme le plus riche du monde et qu’il m’ait jeté des bonbons dans un rituel de domination orbitale. “Étonnante!” Je dirais. « J’ai eu des quilles ! »

Les quilles Zero-G sont livrées dans un sac en aluminium brillant, un clin d’œil aux paquets de nourriture classiques des astronautes. Ils sont “garantis de flotter réellement dans l’espace”, selon le département d’astrophysique de Caltech – non, désolé, je veux dire le compte Twitter de Skittles. Hm, pensai-je, en lisant un article de battage médiatique sur la sortie sur packagingstrategies.com, si Skittles met tout en œuvre pour s’associer à l’espace, alors il doit être sûr de dire que l’espace est à la mode en ce moment. Un vide sans vie d’obscurité et de silence inimaginables pourrait être un partenaire de marque naturel pour un milliardaire, mais un bonbon ne recherche pas ces associations à moins de savoir qu’elles sont préférées.

Quelles autres preuves y a-t-il que nous vivons actuellement un été de l’espace ? Faites un voyage à travers ce trou de ver :

Les milliardaires adorent. Il n’y a pas que Bezos. OK, c’est surtout Bezos. Richard Branson, le magnat de Virgin Group, a également déclaré qu’il était allé dans l’espace cet été. Mais son vaisseau Virgin Galactic n’a pas franchi la ligne Kármán, le seuil semi-arbitraire à 62 miles au-dessus de la surface de la Terre où l’on dit généralement que « l’espace extra-atmosphérique » commence. Le vaisseau de Branson ne l’a fait qu’à environ 50 miles au-dessus de la terre, où le gouvernement américain dit que l’espace commence. Apparemment, il y a une ceinture très étrange de 12 milles où vous êtes en quelque sorte dans l’espace et en quelque sorte pas dans l’espace. Richard Branson est allé dans l’espace. À mon avis, l’Amérique devrait avoir des normes plus élevées.

Aussi, Richard Branson est quelqu’un qui semble vouloir beaucoup d’attention (cheveux en flèche, sourires aux caméras, parle beaucoup d’aller dans l’espace), mais c’est aussi quelqu’un dont je ne me souviens absolument pas de l’existence quand il n’est pas directement devant lui. moi. Théorie : Personne ne sait réellement qui est Richard Branson, mais nous pensons tous que nous sommes la seule personne à ne pas le savoir. Pourquoi est-il si riche ? Je n’ai aucune idée. Bezos semble être un faux astronaute de vanité plus crédible parce que (a) il a traversé la ligne Kármán (est allé sans ambiguïté dans l’espace), (b) il a goûté l’arc-en-ciel hors de la planète (les détournements de nourriture font partie intégrante du mythe des astronautes), et ( c) il est important pour des raisons que tout le monde comprend (fondé une entreprise qui n’était pas rentable pendant les neuf premières années de son existence).

Pourtant, l’empressement de Branson à se tenir sur la pointe des pieds dans la haute stratosphère confirme que les vols spatiaux sont la chose du jour pour les super-riches. Pour la plupart d’entre nous, l’espace extra-atmosphérique est essentiellement une métaphore, quelque chose que nous appliquons avec imagination à nos propres vies mais que nous n’expérimenterons jamais directement. Si vous êtes assez riche, vous pouvez simplement essayer d’aller dans l’espace. C’est comme acheter une équipe sportive au lieu de fermer les yeux et d’imaginer les 3 longs que vous voudriez gagner la finale de la NBA. Les hommes riches adorent transformer les métaphores en expériences ; c’est pourquoi Jurassic Park est un film plus crédible que Jaws.

Des extraterrestres pourraient y vivre. L’autre grande nouvelle spatiale de l’été a été la publication par le gouvernement américain de son grand rapport sur les ovnis au Congrès. Ce rapport, qui porte le titre poétique « Évaluation préliminaire : phénomènes aériens non identifiés », a été anticipé par certains comme un compte rendu de style X-Files avec des décennies de dissimulation post-Roswell. Au lieu de cela, cela s’est avéré être… un peu froid, à la fin? Il disait en gros : « Salut ! Nous sommes le gouvernement américain. Nous sommes conscients de l’existence d’objets volants non identifiés. J’aimerais que nous puissions vous dire ce qu’ils sont. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c’est ce que signifie le mot ‘non identifié’, Phil. Cherchez-le. Non, sérieusement, regarde ça. De plus, l’espace commence à 50 milles au-dessus du sol.

Le rapport reconnaissait que les pilotes militaires américains avaient signalé des lumières inexpliquées et de mystérieux phénomènes aériens au fil des ans, mais il n’attribuait pas ces phénomènes à une activité extraterrestre. Il ne les attribuait à rien. Dans Hamlet de William Shakespeare, le personnage principal (Hamlet) dit : « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, qu’on n’en rêve dans votre philosophie. Si le rapport d’OVNI avait été un personnage d’Hamlet, cela aurait été du genre : « Vraiment ? Peut-être!”

Pourtant, après des décennies de documents expurgés, d’évasion et de silence, le fait que le gouvernement parle d’OVNI a été un soulagement pour beaucoup de gens. Imaginez que vous ayez passé un long trajet en voiture à vous battre avec votre petit ami à propos de cette chose bizarre que vous avez vue, et qu’il n’arrêtait pas d’inventer des explications de plus en plus ridicules sur le fait qu’il ne s’agissait probablement que d’un ballon météo, et vous vous disiez « LES BALLONS MÉTÉO NE FONT PAS LES VACHES LEVITENT, DARREN », et il a refusé de céder d’un pouce, puis, à la dernière seconde, alors que vous vous gariez dans l’allée, il a marmonné : « D’accord, d’accord, ce n’était peut-être pas un ballon météo. Imaginez maintenant que le trajet en voiture a commencé en 1947 et vous aurez une idée de ce à quoi le rapport aurait pu ressembler à la communauté des ovnis.

Beaucoup de gens pensent qu’ils peuvent en tirer de l’argent. Mon reportage préféré de l’été était probablement cet article du Wall Street Journal du 25 juillet intitulé « A Space Company’s Wall Street Launch Misfires », qui expliquait comment une jeune société de transport spatial appelée Momentus avait tenté de réunir des liquidités sans mentionner aux investisseurs qu’elle n’avait absolument aucune capacité à transporter quoi que ce soit dans l’espace et ne pouvait même pas déplacer un canapé à travers Cleveland. Voici la première phrase de l’article :

Une entreprise de transport spatial essayant de devenir publique n’a pas dit aux investisseurs potentiels que sa technologie de transport de satellites avait échoué, qu’elle avait perdu le contact avec un satellite dans l’espace et que son fondateur russe avait été considéré comme un risque pour la sécurité nationale par le gouvernement américain, a déclaré la Securities and Exchange Commission.

Ah c’est tout ??? “De plus, tous ceux qui travaillaient pour l’entreprise avaient des mains explosives et tout ce qu’ils touchaient explosait.” Mais la saga Momentus convenait étrangement à un moment où des entreprises à la fois légitimes et super-illégitimes essayaient de comprendre comment monétiser l’espace, un environnement si hostile et difficile à atteindre que même les milliardaires ne peuvent pas le faire de manière fiable. Les entreprises travaillent sur l’extraction d’astéroïdes. Les entreprises de tourisme spatial, dont Blue Origin de Bezos et Virgin Galactic de Branson, travaillent à faire exploser des navires de croisière en orbite lunaire. SpaceX d’Elon Musk lance des fusées, parfois sans les faire exploser. (Tesla souhaite.) Le contrat de SpaceX avec la NASA vient d’être confirmé par le Government Accountability Office après avoir été contesté par Blue Origin. L’espace génère un bourdonnement économique de bas niveau qui est perceptible dans l’éther culturel. C’est comme le bitcoin, mais il existe réellement.

Qu’est-ce qui dans l’espace semble résonner avec notre zeitgeist actuel ? Si j’étais un critique culturel – plutôt que, disons, un homme qui est sur le point d’essayer de dépenser un paquet de Zero-G Skittles à cause de la “recherche” – je supposerais probablement que l’espace cristallise à la fois la liberté et l’isolement d’une manière qui sonne avec notre expérience de la pandémie. D’un côté : la promesse de panoramas infinis, d’étranges nouvelles planètes, une étendue ouverte s’étendant à jamais dans toutes les directions ; c’est ainsi que le monde me regardait au début de l’été, lorsque j’ai émergé, vacciné et cligné des yeux, et j’ai dit: “Peut-être que j’irai voir un film Fast & Furious.” D’autre part : la terrible fragilité de la vie enfermée derrière des masques et des combinaisons spéciales, la solitude d’un éloignement insondable des autres êtres humains, le sentiment d’endurer indéfiniment dans des espaces intérieurs exigus ; cela semble aussi vaguement sonner une cloche de mon expérience des 18 derniers mois.

Eh bien, qui sait. Probablement si Jeff Bezos s’était lancé dans la tauromachie, Skittles aurait sorti une édition Spicy Matador, et je serais là pour dire “la danse de la mort fluide avec les cornes fatidiques du taureau parle à tous ceux qui ont acheté des billets pour voir leurs grands-parents avant delta frapper.” Pourtant, cependant. Quand on ne peut pas se permettre des expériences, on se rabat sur des métaphores. Et la plupart du temps, lorsque nous parlons de la frontière finale, nous parlons en fait de quelque chose de plus proche de chez nous.

