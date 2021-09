Space Pirate Trainer DX se lance sur Oculus Quest 2 avec de nouveaux modes multijoueurs

Le jeu de tir d’arcade en réalité virtuelle Space Pirate Trainer DX est lancé aujourd’hui exclusivement pour Oculus Quest 2 et d’autres casques Oculus VR.

La version mise à jour du jeu de tir à la première personne VR 2017 comprend deux nouveaux modes multijoueurs. Le premier est Versus, où les joueurs s’affrontent pour éliminer des vagues d’ennemis. Le gameplay est similaire au mode solo, mais tirer sur un droïde en fera apparaître un nouveau dans le jeu de l’adversaire et vice-versa. Versus peut être joué contre un ami ou contre un joueur aléatoire via le matchmaking.

L’autre nouveau mode multijoueur est Arena et nécessite un espace physique beaucoup plus grand d’au moins 10 m x 10 m (32 pi x 32 pi) pour jouer. Selon le studio, “un grand gymnase ou un garage est probablement un pari solide pour de meilleurs résultats” et la page du magasin Space Pirate Trainer DX indique d’essayer “des salles vides, des courts de tennis et des terrains de basket-ball”. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les zones doivent être à l’intérieur étant donné que l’Oculus Quest ne peut pas être utilisé à l’extérieur en plein soleil. Arena transforme le grand espace en un jeu de cache-cache avec des armes qui peuvent être jouées avec un ami en ligne ou dans le même espace physique avec le mode Arena co-localisé.

Space Pirate Trainer DX est maintenant disponible sur les casques Oculus Quest aujourd’hui pour 25 $. Les nouveaux modes multijoueurs sont également disponibles sous forme de mise à jour gratuite pour les anciens propriétaires de Space Pirate Trainer avec des casques Oculus. Bien que le jeu original soit sorti pour les casques HTC Vive et Windows Mixed Reality, cette mise à jour est un avantage exclusif à Oculus.

Space Pirate Trainer figurait déjà sur notre liste des meilleurs jeux Oculus Quest 2 avant l’extension DX, et cette mise à jour ne manquera pas de rendre un excellent jeu encore meilleur.