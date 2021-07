Space Punks arrive en accès anticipé sur Epic Games Store ⋆ .

Jagex et le développeur Flying Wild Hog ont annoncé la sortie de leur dernier jeu, Les punks de l’espace sur la boutique Epic Games. Ce RPG de tir de haut en bas est disponible dans deux packs fondateurs différents donnant accès au jeu en accès anticipé. Une nouvelle bande-annonce a été publiée (voir ci-dessous) qui présente ces nouveaux packs.

Deux packs Founders sont disponibles et tous deux offrent un accès anticipé garanti. Ces deux packs sont :

Le pack Swag – Ce pack donnera accès aux quatre personnages principaux, des arrière-plans exclusifs, quatre emotes, l’effet Epic Cape et Epic Dash. Il propose également un Battle Pass de la saison 1 pour la bêta ouverte. Ce pack peut être acheté pour 21,99 £ / 29,99 $ / 23,99 €.

Pack Splendeur – En plus de tout le contenu du pack Swag, ce pack comprend des skins Premium pour les quatre personnages, l’entrée du joueur épique et plus encore. Ce pack est disponible au prix de 34,99 £ / 49,99 $ / 39,99 €.

Les punks de l’espace emmène les joueurs à travers la galaxie pour une action extrême au-dessus du sommet. Les joueurs pourront choisir parmi quatre personnages différents et rechercher la gloire et la fortune en acceptant des contrats lucratifs sur des planètes lointaines. Il existe une variété d’armes et d’équipements différents que les joueurs pourront utiliser pour éliminer une variété de monstres, d’extraterrestres et de robots défectueux.

Les punks de l’espace Les packs fondateurs sont disponibles dès maintenant sur Epic Games Store.

