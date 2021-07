Space Race 2.0 : cette rivalité grandissante devrait être bonne pour les investisseurs

La rivalité est devenue si intense qu’elle a gagné son propre nom…

« La guerre du cola. »

Coca contre Pepsi.

On n’en entend plus autant qu’avant, mais c’est toujours là, même si ce n’est pas au même niveau que dans les années 1970 et 1980 surtout.

Coca Cola (NYSE :KO) a été formé en 1896, et PepsiCo (NASDAQ :DYNAMISME) a commencé à peine six ans plus tard… bien que Pepsi-Cola remonte à 1898 et à son nom original de Brad’s Drink (d’après Caleb Bradham, l’inventeur).

Dans les années 1980, Pepsi a gagné du terrain grâce à sa célèbre campagne de marketing Pepsi Challenge, qui mettait en vedette des testeurs de goût à l’aveugle qui préféraient Pepsi au Coca. Coke a répondu avec l’un des plus gros ratés de l’histoire… l’introduction de New Coke en 1985.

À travers tout cela, les deux sociétés ont prospéré et ont fait de l’argent aux investisseurs.

Les rivalités peuvent être excellentes pour les entreprises et les investisseurs. Nous en avons un en pleine croissance en ce moment qui porte les choses vers de nouveaux sommets, pour ainsi dire. Et avec lui vient un gros potentiel…

Si vous regardez Coke et Pepsi aujourd’hui, vous voyez deux entreprises extrêmement prospères.

PepsiCo se classe 44e sur la liste des entreprises Fortune 500 et Coke est 93e.

Les deux ont des capitalisations boursières de plus de 200 milliards de dollars.

Et les deux ont fait aux investisseurs une tonne d’argent. Voici ce qu’ils ont fait de 1975 à 1990, lorsque la rivalité était à son niveau le plus intense ou presque…

Je prendrais ça, et je suis sûr que vous le feriez aussi.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui… littéralement maintenant… et nous avons une rivalité « hors de ce monde » parmi certains des entrepreneurs les plus riches, les plus innovants et les plus prospères du monde.

Ce n’est peut-être pas la prochaine guerre de Cola, mais c’est la prochaine grande course à l’espace, qui nous verra construire de nouveaux mondes dans le ciel… et créer des milliards de dollars de richesse.

La première course à l’espace a opposé les États-Unis à l’Union soviétique pendant la guerre froide, culminant avec l’atterrissage réussi de plusieurs missions des États-Unis sur la lune.

Ici, en juillet 2021, nous n’avons pas un mais deux milliardaires qui explosent dans l’espace.

Sir Richard Branson, le coloré fondateur de Groupe vierge – qui inclut Virgin Galactic Holdings (NYSE :SPCE) – a explosé dans l’espace à plus de 50 miles au-dessus de la Terre et est revenu en toute sécurité sur le Spaceport America de Virgin.

Ce n’était pas non plus un lancement de test silencieux. L’événement a été diffusé en direct avec Stephen Colbert en tant qu’hôte. Le musicien Khalid s’est ensuite produit. C’était une grande fête.

De plus, Branson a annoncé qu’il irait dans l’espace le 11 juillet après Amazon (NASDAQ :AMZN) le fondateur Jeff Bezos a annoncé qu’il s’envolerait dans l’espace le 20 juillet… dans une semaine à partir d’aujourd’hui.

Branson a déclaré qu’il n’essayait pas de battre Bezos dans l’espace. (Suuure.) Et Bezos n’a pas commenté le vol de Branson.

Mais cela n’a pas arrêté au moins un peu de pêche à la traîne entre Virgin et Origine Bleue, qui est la société spatiale de Bezos. Blue Origin a souligné que le vol de Branson s’est élevé à environ 55 milles dans les airs, ce qui est en dessous de la ligne Karman à 62 milles au-dessus, ce qui est reconnu par beaucoup comme le diviseur entre la haute atmosphère et l’espace. Bezos ira au-delà. D’un autre côté, le vol de Branson a duré plus longtemps que prévu pour Bezos.

Et n’oublions pas Elon Musk, le fondateur tout aussi coloré de Tesla (NASDAQ :TSLA) et EspaceX, qui a déjà transporté des astronautes vers la Station spatiale. Si vous savez quelque chose sur Musk, vous savez qu’il ne rêve pas petit. Son entreprise vise un voyage de trois jours dans l’espace en septembre, et son objectif ultime est de coloniser Mars. Oui… Mars.

En fait, Musk s’est présenté chez Branson à 3 heures du matin le matin de son vol. L’un se levait et l’autre ne s’était pas couché. Je vous laisse deviner lequel était lequel.

Musk a également déposé une caution de 10 000 $ pour un billet sur l’un des futurs vols de Virgin. Le prix final ne sera que de 250 000 $. Il est en bonne compagnie ici. Tom Hanks, Lady Gaga et Justin Bieber ont fait de même.

C’est amusant de parler de milliardaires excentriques, mais les implications vont bien au-delà. Nous sommes maintenant dans une nouvelle course à l’espace qui se traduira par une nouvelle économie spatiale. Et comme l’espace lui-même, il va être grand.

D’ici la fin des années 2020 rugissantes, Bank of America prédit que l’industrie spatiale fera plus que tripler, passant de sa valeur actuelle à 1,4 billion de dollars.

La clé qui ouvre cette opportunité est un changement récent dans l’exploration spatiale : les fusées réutilisables.

Jusqu’à présent, les fusées étaient une proposition unique. À des milliards de dollars par unité, vous pouvez voir pourquoi les missions étaient rares.

Les fusées réutilisables ont déjà réduit le coût de lancement d’un satellite en orbite de 70 %, de 200 millions de dollars à environ 60 millions de dollars. Les coûts devraient continuer à baisser et pourraient atteindre 500 000 $ à l’avenir.

Beaucoup de gens, y compris certaines des personnes les plus intelligentes et les plus riches du monde, pensent que l’espace offre la meilleure opportunité d’investissement des décennies à venir.

Comptez-moi. Je m’attends vraiment à ce que ce prochain boom spatial nous voie construire de nouveaux mondes dans le ciel… et créer des milliards de dollars en cours de route.

