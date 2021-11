Space Racer multijoueur ‘Super Impossible Road’ passe à la vitesse supérieure avant d’autres consoles

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Super Impossible Road, un jeu de course multijoueur qui vous fera dévaler l’espace, sera lancé sur Nintendo Switch le mois prochain avant son arrivée sur d’autres consoles, a-t-il été confirmé.

Le titre « au rythme fulgurant » de Rogue Games arrivera sur le Switch eShop le 9 décembre, au prix de 19,99 $. Le jeu propose un mode carrière, un mode sans fin et un mode multijoueur pour deux à quatre joueurs, et tous fonctionnent à 60 images par seconde. C’est vrai, même le mode écran partagé à quatre joueurs fonctionne à 60 images par seconde – quelque chose que même Mario Kart 8 Deluxe ne gère pas.

Voici une liste de fonctionnalités :

TRICHER C’EST GAGNER – Dévalez les pistes de tire-bouchon et de zigzag, prenez de l’air ridicule et sortez du parcours pour passer devant les concurrents ou rattraper le temps perdu. DES NIVEAUX À GOUT – Faites la course vers les décors cosmiques uniques de planètes extraterrestres, de dangereux champs d’astéroïdes et d’étoiles féroces. FOLIE MULTIJOUEUR – Affrontez des amis dans un gameplay fluide à 60 images par seconde avec des courses en écran partagé de 2 à 4 joueurs, ou avec jusqu’à 8 joueurs en multijoueur multiplateforme en ligne.

PLUSIEURS MODES DE JEU – Les joueurs peuvent relever des dizaines de défis dans le mode Carrière, parcourir une nouvelle piste chaque jour sur la piste quotidienne ou voir combien de temps ils peuvent survivre dans divers modes sans fin !

Chris Archer, directeur de la stratégie chez Rogue Games, déclare : « Nous travaillons sans relâche pour nous assurer que Super Impossible Road soit une expérience de course de premier ordre sur toutes les plateformes, menée par notre lancement sur Switch le mois prochain. Tous les modes de jeu, même le jeu à quatre joueurs sur écran partagé ou huit joueurs en ligne, fonctionnent à une vitesse soyeuse de 60 images par seconde, faisant de Super Impossible Road l’un des jeux les plus rapides sur Switch et préparant le terrain pour le jeu multiplateforme l’année prochaine.

Cela a certainement l’air plutôt joli dans ces captures d’écran, donc cela pourrait être un coureur qui mérite d’être surveillé le mois prochain.

