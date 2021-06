Space Whisperer : à la mémoire de Gilli Smyth, co-fondatrice de Gong

Gilli Smyth n’était pas seulement co-fondateur des meneurs de rock progressif Gong avec son partenaire Daevid Allen. Smyth a également travaillé sur leurs projets satellites Mother Gong et Planet Gong, et a réalisé plusieurs albums ainsi que de la poésie performance, notamment sous le nom de Shakti Yoni. Après une longue maladie, l’artiste d’origine londonienne est décédée le 22 août 2016 à l’âge de 83 ans, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Smyth a obtenu trois diplômes au Kings College de Londres où, comme l’indique son site Web, elle a fait des lectures, donné des représentations musicales et théâtrales et publié deux livres de poésie. Allen et Smyth ont formé la première incarnation de Gong en 1967, lorsque la formation originale a commencé à se produire à Paris au club La Vielle Grille et a présenté son style vocal atonal « paysage musical » caractéristique. Allen le décrirait dans une interview Beat Instrumental de 1971 comme « une forme de chant totalement originale. Au final, Gilli est la seule personne du groupe sans précédent.

Sur disque, Smyth faisait partie de Gong depuis leurs débuts en 1970, Magick Brother jusqu’à You en 1974, toujours avec le crédit « chuchotement spatial ». Elle a ensuite poursuivi un travail en solo qui a maintenu ses liens étroits avec les membres de Gong, en commençant par son premier album à part entière, Mother de 1978. Elle a formé le groupe Mother Gong cette année-là et ils ont joué au festival de Glastonbury en 1979 et 1981, avant d’émigrer en Australie en 1982.

Là, elle a formé un autre line-up du groupe, et ils ont fait une douzaine d’albums dans les années 80 et 90, alors que la présence de Smyth en tant qu’interprète live avec des membres de la famille Gong s’est poursuivie jusqu’au 21ème siècle. Parmi ceux-ci, elle a fait partie de l’apparition du groupe au Meltdown Festival, organisée par Attaque massive, en 2008. Son travail varié comprend également des enregistrements de livres pour enfants, des ateliers sur la projection de voix et des voix off pour des publicités.

En 2007, dans une interview avec Terrascope, Smyth a expliqué certaines des motivations créatives et sociologiques des premiers travaux de Gong. «Les gens ont probablement oublié les énormes changements de culture qui se produisaient», a-t-elle dit, «surtout avec la menace du chaos nucléaire, et que des musiciens comme nous étaient en danger permanent du fait de l’establishment et des institutions« conservateurs ».

«L’idée de mondes différents est venue naturellement, mais donne à un artiste une immense et merveilleuse palette. Le meilleur remède pour un établissement conservateur est l’absurdité et les imaginations de grande envergure.

