Spacebase Startopia apporte Management Sim et RTS Action pour basculer le mois prochain

Kalypso Media et le développeur Realmforge Studios ont annoncé que Spacebase Startopia mettait le cap sur le Nintendo Switch eShop le 24 septembre.

Si vous n’avez pas déjà vérifié celui-ci sur d’autres systèmes (notre site frère Push Square est revenu avec des sentiments mitigés après l’avoir joué sur PS5 plus tôt cette année), Spacebase Startopia vous propose de vous occuper d’une variété d’extraterrestres à bord d’un beignet en forme de station spatiale. Sur trois ponts différents (le sous-pont, le pont biologique et le pont amusant), vous devrez construire et gérer leur maison tout en repoussant les hordes de pirates et d’envahisseurs spatiaux itinérants en temps réel.

Spacebase Startopia pour Nintendo Switch apporte la fête partout, offrant aux joueurs leur propre station spatiale et une foule de gadgets galactiques pour piquer l’intérêt d’une gamme de formes de vie extraterrestres diverses, visitables et employables. Outre les divertissements tels que les discothèques toute la nuit, la thérapie spatiale aux baleines et les cafés pour chats, les joueurs seront également assistés par l’IA à l’esprit vif et totalement non homicide de la station, « VAL ».

Voici une liste de fonctionnalités pour vous aider à comprendre :

– La campagne solo de 10 missions entièrement doublée nécessitera toutes vos compétences en tant que commandant de la base spatiale Startopia alors que vous vous efforcez de créer l’une des destinations commerciales et touristiques les plus attrayantes de l’univers connu – Chacun des trois ponts nécessitera vos compétences en leadership – le sous-pont contenant toutes les pièces vitales à la survie, tandis que le pont amusant se concentre sur vos visiteurs, et la flore et la faune trouvées sur le pont bio fournissent également des ressources suffisantes pour la survie. comme un foyer pour les gracieuses Dryades – L’emporter sur les concurrents de l’IA, car vous n’êtes pas seul sur la station. Sabotez l’économie de vos adversaires ou attaquez-les avec vos unités mécaniques, faites du commerce et méfiez-vous des pirates de l’espace désireux d’aborder – Le narrateur dynamique AI ‘VAL’ réagit à vos décisions et est toujours à vos côtés en paroles et en actes – en plus d’offrir des commentaires occasionnels extrêmement sans réserve – Perfectionnez vos compétences en tant que commandant de la base spatiale Startopia dans les nombreux défis de la campagne solo ou jouez à votre façon dans le mode bac à sable personnalisable

Il reste un peu plus d’un mois avant que le jeu n’arrive sur Switch, alors faites-nous savoir si vous êtes suffisamment intéressé pour essayer avec un commentaire.