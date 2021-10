SpaceBudz, le projet de commercialisation de NFT, commence à opérer sur le réseau Cardano

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les opérations via SpaceBudz sont effectuées de manière totalement décentralisée via Nami Wallet, une extension de portefeuille pour les navigateurs qui fonctionne sur Cardano.

Le 10 octobre, l’équipe d’exploitation de Berry Pool, le premier groupe de Staking du réseau Cardano à passer par un Raspberry Pi, a annoncé le lancement d’un marché d’objets de collection numériques (NFT) appelé SpaceBudz.

Cela a été annoncé par l’équipe SpaceBudz dans une série de messages publiés sur leurs réseaux officiels, où ils indiquent qu’il s’agit d’un projet de commercialisation de NFT basé sur le réseau Cardano, qui compte 10 000 exemplaires numériques existants, tous des astronautes de dessins animés allusifs avec conceptions uniques.

Selon SpaceBudz, l’avantage de cette plateforme est qu’elle fonctionne de manière totalement décentralisée, et que les utilisateurs pourront faire tout le processus d’achat/vente des NFT via Nami Wallet, un produit également conçu par les créateurs de le service, qui fonctionne comme une extension de portefeuille pour les navigateurs fonctionnant sur le réseau Cardano.

Les NFT et le réseau Cardano

Le marché du NFT a sans aucun doute surpris les locaux et les étrangers, puisqu’il est devenu l’un des plus lucratifs du secteur des crypto-monnaies, notamment au cours de 2021 en ouvrant un espace aux artistes de tous les secteurs pour tokeniser leurs œuvres.

En tant que tel, le réseau Ethereum apparaît comme la Blockchain où se déplace le plus grand volume commercial de NFT sur le marché, OpenSea apparaissant comme la plate-forme qui capitalise le plus grand montant de capital dans le secteur. Cependant, les coûts d’exploitation élevés et les problèmes de congestion ont conduit de nombreux projets à envisager d’autres possibilités pour lancer ce type d’activité.

Après l’arrivée d’Alonzo, le réseau Cardano a officiellement permis la prise en charge des contrats intelligents sur sa Blockchain, ce qui lui a permis de mettre en œuvre un grand nombre de cas d’utilisation. L’un d’eux est la possibilité d’échanger des œuvres d’art via des jetons non fongibles, et dans le cas de SpaceBudz, ils fonctionnent déjà directement sur le réseau via le contrat intelligent suivant :

En ce sens, le processus se fait de manière totalement décentralisée et les offres sont bloquées dans le contrat jusqu’à la fin de l’opération, mais elles peuvent être annulées s’il ne reçoit toujours pas d’acheteur potentiel.

Concernant les tarifs gérés par SpaceBudz, hors commissions prélevées par le réseau Cardano, la plateforme demande 2,4% pour l’exploitation commerciale

