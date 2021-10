SpaceBudZ marque la première vente NFT supérieure à 1 million de dollars sur le réseau Cardano

Les NFT sont en direct sur le réseau Cardano depuis un certain temps. Avant que la capacité des contrats intelligents ne fasse ses débuts sur le réseau, les utilisateurs pouvaient frapper et vendre des NFT sans avoir besoin d’une adresse de contrat intelligent. Cela a été l’un des attraits du réseau et les utilisateurs ont pleinement profité de cette capacité pour échanger leurs NFT sur la blockchain.

Cependant, par rapport aux principaux NFT blockchain Ethereum, les ventes de Cardano NFT ont été infimes. Là où le réseau Ethereum a vu des NFT vendus jusqu’à 69,3 millions de dollars dans le cas de Beeple, Cardano n’avait pas encore vu sa première vente d’un million de dollars. Cela est principalement dû au fait que le réseau déploie la capacité NFT plus tard qu’Ethereum et suscite moins d’intérêt de la part des acheteurs.

SpaceBudz vend son premier NFT à un million de dollars

Le marché NFT sur Cardano a explosé depuis que la capacité des contrats intelligents a été introduite sur la blockchain. Bien que ces contrats intelligents ne soient pas requis pour la frappe des NFT, ils ont attiré plus d’utilisateurs sur le réseau, ce qui, à son tour, a suscité plus d’intérêt pour les NFT créés sur la plate-forme. Divers artistes ont sorti et vendu leurs NFT sur la blockchain, et maintenant, SpaceBudz a enregistré avec succès la première vente Cardano NFT supérieure à 1 million de dollars.



Le cours de l’ADA se négocie à 2,11 $ | Source : ADAUSD sur TradingView.com

SpaceBudz est une plate-forme NFT construite sur la blockchain Cardano. Le SpaceBudz se compose de 10 000 NFT uniques que les utilisateurs peuvent posséder personnellement après l’avoir acheté. Le projet diffuse sa vente sur Twitter via un bot qui signale chaque annonce et vente d’un SpaceBudz NFT.

Mardi, le compte SpaceBudzBot a rapporté que SpaceBud # 9936 avait été vendu pour 510 000 ADA. Au prix actuel d’ADA de 2,11 $ au moment d’écrire ces lignes, le NFT s’est vendu à 1 076 100 $. Une vente record sur le réseau Cardano.

Cardano célèbre Ada Lovelace

Le jeton natif ADA de Cardano porte le nom de l’un des premiers programmeurs jamais enregistrés. Ada Lovelace est l’une des femmes qui ont été les pionnières de la programmation logicielle après l’utilisation des premiers ordinateurs dans les années 1940. Les membres de la communauté s’appellent Lovelaces, une ode au mathématicien.

L’IOHK a rejoint la communauté scientifique pour célébrer la Journée Ada Lovelace, qui commémore les contributions et les réalisations des femmes dans les domaines STEM.

Aujourd’hui, c’est Ada Lovelace Day – célébrant l’un des premiers pionniers et programmeurs de la technologie ! Il s’agit d’une célébration internationale des réalisations des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, pour accroître le profil des femmes en STEM #Cardano https://t.co/bp1X6rC79z pic.twitter.com/tCgcvaoZHZ – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 12 octobre 2021

La Fondation Cardano a apporté des contributions notables à l’innovation et à la croissance dans le secteur de la science et de la technologie, et le fondateur Charles Hoskinson est sur le point de parcourir le continent africain alors que la fondation investit dans des startups s’appuyant sur la blockchain dans la région. La tournée africaine devrait commencer en Afrique du Sud, mais l’heure de départ n’a pas encore été annoncée.

