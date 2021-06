SpaceChain envoie la plate-forme Ethereum dans l’espace avec SpaceX

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le 3 juin 2021, SpaceChain a envoyé une blockchain PayLoad dans l’espace à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Dans un projet Space-as-a-Service, SpaceChain, membre de l’Enterprise Ethereum Alliance, a intégré la technologie Ethereum (ETH) dans l’espace tout en introduisant simultanément les services de transaction à signatures multiples Ethereum en orbite. Nanoracks et Nexus font partie de l’initiative, le premier ayant conclu un accord sur le droit spatial avec la NASA et le second étant le premier à utiliser ce service.

Cette fois, SpaceChain a envoyé la quatrième charge utile blockchain dans l’espace. Cependant, cette fois, l’entreprise entame la première intégration de la Technologie Ethereum sur le matériel de l’entreprise à bord de la Station spatiale internationale.

L’annonce se lit comme suit : “La sécurité et l’isolement des infrastructures spatiales garantissent l’indépendance du fonctionnement du contrat Ethereum par rapport aux serveurs au sol centralisés et permettent ainsi un fonctionnement plus efficace des contrats intelligents et des possibilités d’application plus larges. Zee Zheng, co-fondateur et PDG de SpaceChain a commenté le développement :

“Avec la plate-forme de contrat intelligent d’Ethereum, qui fonctionne dans l’espace, nous pouvons doter les applications et les transactions blockchain d’une sécurité et d’une immuabilité accrues.”

La blockchain Ethereum ne doit pas seulement être utilisée dans l’espace. Certains autres projets axés sur la blockchain expérimentent également le transport de leurs produits dans l’espace. L’équipe du dérivé synthétique de la finance décentralisée Opium Finance Protocol a récemment révélé que son contrat d’assurance décentralisé fonctionnera avec la solution Oracle d’UMA pour apporter des données du monde réel à la blockchain.

Les dérivés agissent comme des contrats d’options binaires qui permettent aux utilisateurs de souscrire une assurance contre un lancement raté avec SpaceX. Avec le programme SmallSat Rideshare, les organisations peuvent lancer des charges utiles plus petites et plus légères pour aussi peu que 1 million de dollars.

Ce mois-ci, la société IoT WISeKey lance également la première partie d’un écosystème de jetons non fongibles à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Un dispositif WISeKey est attaché à l’extérieur du déployeur et exposé à l’espace pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, en orbite terrestre basse, une première démonstration de l’écosystème WISeSat basée sur l’espace WISeKey aura lieu.

PS : vous pouvez me soutenir libre de à travers TOUS ces liens et gagnez vous-même de la crypto / argent ! https://allmylinks.com/zealdorn

Avis de non-responsabilité : ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos risques et périls. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.