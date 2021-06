Spaceflight expédie des remorqueurs orbitaux Sherpa

Tony Frego, directeur principal de la gestion de mission de Spaceflight Inc., présente le véhicule de transport orbital Sherpa-LTE1 et son système de propulsion électrique. (Photo . / Alan Boyle)

AUBURN, Washington — Une paire de remorqueurs spatiaux commencent leur voyage de la salle blanche de Spaceflight Inc., au sud de Seattle, vers l’orbite terrestre basse.

En cours de route, les véhicules de transport orbitaux Sherpa et leurs 36 engins spatiaux à bord seront chargés sur une fusée SpaceX Falcon 9 et tirés depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride dès ce mois-ci.

Les véhicules Sherpa de Spaceflight sont les pionniers d’une innovation relativement récente dans l’industrie du lancement de satellites. De tels remorqueurs spatiaux peuvent monter sur un seul lancement et envoyer une variété de satellites de covoiturage sur une variété d’orbites. Le premier modèle Sherpa-FX a déployé avec succès 13 satellites et transporté deux charges utiles supplémentaires lors de la mission Transporter-1 de SpaceX en janvier.

Cette fois-ci, il y a quelques rebondissements supplémentaires: deux Sherpas – FX2 et LTE1 – participeront à la mission à venir, appelée Transporter-2. Et LTE1 est le premier Sherpa à être équipé d’un système de propulsion électrique fourni par Apollo Fusion, basé en Californie. La propulsion électrique est le parallèle réel aux entraînements ioniques qui sont la norme dans les sagas de science-fiction comme Star Wars et Star Trek.

Le système de propulsion électrique d’Apollo et un système de propulsion chimique qui devrait faire ses débuts plus tard cette année offriront aux Sherpas davantage d’options pour les déploiements de satellites. C’est l’essentiel pour Spaceflight Inc., basé à Seattle, qui se concentre sur la gestion de la logistique de lancement pour les clients de petits satellites.

«Nous avons des clients qui ont juste besoin d’aller sur l’orbite de 525 kilomètres vers laquelle SpaceX va vous emmener, et c’est très bien. D’autres clients veulent peut-être passer au 540, ou peut-être 600, ou peut-être qu’ils veulent un autre avion. Vous devez donc effectuer quelques changements d’orbite », a expliqué Tony Frego, directeur principal de la gestion de mission de Spaceflight, lors d’une visite de l’installation d’intégration de vaisseaux spatiaux de la société à Auburn.

“Ce que nous cherchons à faire ici, c’est d’amener nos clients au bon endroit au bon moment pour leur permettre de remplir leur mission”, a déclaré Frego à ..

La conception de base du Sherpa est destinée à être modifiée ou ajoutée, en fonction des exigences de la mission. Cela rappelle un aspirateur avec plusieurs accessoires. “J’ai aussi entendu l’analogie avec Lego”, a déclaré Frego. « Nous sommes vraiment en train d'”accessoiriser” le véhicule Sherpa avec différentes capacités. »

Les déployeurs de satellites Boxy peuvent être attachés aux différents ports d’un véhicule Sherpa, et le système de commande et de contrôle embarqué peut être programmé pour déclencher la libération de chaque satellite au bon moment.

Pour Transporter-2, les remorqueurs spatiaux transporteront six microsatellites, 29 nanosatellites encore plus petits et une charge utile hébergée qui restera à bord du Sherpa en orbite.

Quatorze clients de sept pays différents sont représentés sur le manifeste de charge utile. Les charges utiles comprennent des satellites pour la connectivité Internet des objets de Swarm Technologies et Astrocast ; Satellites d’observation de la Terre de HawkEye 360 ​​et Spire Global ; et un prototype pour le vaisseau spatial de ravitaillement orbital d’Orbit Fab.

Au cours de notre tournée, six ingénieurs portant des filets à cheveux et des blouses de salle blanche se sont rassemblés autour de la tour cellulaire satellite de Lynk Global comme autant de joueurs de poker à une table de cartes, terminant leur travail.

Spaceflight Inc. prévoit d’envoyer en orbite deux de ses porte-satellites Sherpa, dont le premier remorqueur spatial équipé d’un système de propulsion électrique. Cliquez sur l’image pour une version plus grande. (Graphique de vol spatial).

Les travailleurs de Spaceflight Inc. et leurs partenaires de l’industrie étaient confrontés à une date limite du 31 mai pour terminer l’assemblage des véhicules Sherpa afin qu’ils puissent être transportés par camion en Floride pour une dernière phase de traitement préalable au lancement.

Grâce à des journées de travail plus longues que d’habitude, Spaceflight a expédié Sherpa-LTE1 lundi, et Sherpa-FX2 suivra mercredi.

“C’était une nuit tardive hier soir”, a déclaré Frego lors de la tournée de vendredi. “Mais c’était assez génial de le voir se réunir.”

L’objectif principal de la mission Transporter-2 est de déployer tous les satellites sur leurs orbites appropriées, mais il y a un objectif secondaire pour Sherpa-LTE1.

Le système de propulsion électrique du LTE1 peut être utilisé non seulement pour envoyer le Sherpa sur différentes orbites, mais aussi pour sortir le Sherpa de son orbite lorsque sa mission est terminée. Spaceflight Inc. testera cette capacité à la fin de la mission Transporter-2.

« Comment ne pas créer plus d’encombrement spatial là-haut en orbite ? » demanda Frego. “L’une des façons de le faire est d’utiliser essentiellement le système de propulsion à bord pour le ramener à une orbite et à une altitude beaucoup plus basses. … Au lieu de désorber en années, vous pourriez désorber en semaines. Cela signifie qu’il y a moins de risques de collision en orbite, car vous l’avez beaucoup plus rapprochée. Et puis tout va juste brûler dans l’atmosphère.

À mesure que les satellites deviennent plus petits et que les lancements deviennent moins chers, Spaceflight Inc. prévoit de s’appuyer de plus en plus sur son vaisseau spatial Sherpa pour disperser des groupes de satellites en orbite.

“Nous sommes fondamentalement à un point en ce moment où nous les construisons aussi rapidement que nous les consommons”, a déclaré Frego. « Une fois cette mission terminée, l’idée est que nous allons commencer à accumuler des excédents pour la prochaine mission en décembre. »

Juste devant la porte de la salle blanche, Spaceflight Inc. a réservé un espace où il stocke déjà des pièces pour les futurs Sherpas. Certains composants sont fabriqués en interne, mais d’autres composants sont fabriqués ailleurs.

“Presque tous sont fabriqués dans des ateliers d’usinage locaux”, a déclaré Frego. « C’est l’une des choses que nous avons vraiment essayé de faire : utiliser la main-d’œuvre locale existante que nous avons avec les ateliers d’usinage. Et beaucoup d’entre eux ont été formidables.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Spaceflight Inc. continue d’avoir son siège dans la région de Seattle, même s’il appartient maintenant à deux sociétés japonaises et travaille sur des lancements depuis des endroits aussi éloignés que l’Inde. Spaceflight Inc. peut tirer parti de l’infrastructure qui a été mise en place au cours de plus d’un siècle pour soutenir les activités aéronautiques de Boeing.

« Boeing est celui qui a jeté les bases de la plupart des vendeurs que nous voyons dans la région. Nous capitalisons définitivement sur le travail de base qu’ils ont posé », a déclaré Frego. « Pour la plupart des travaux dont nous parlons avec les ateliers d’usinage, ils coupent déjà de l’aluminium. Ils ont donc déjà cette capacité, que ce soit pour Boeing ou pour les vols spatiaux. »