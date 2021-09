Spaceflight Inc. dévoile un remorqueur orbital pour des missions lointaines

Une conception d’artiste montre le véhicule de transfert orbital Sherpa-ES. (Spaceflight Inc. Graphique)

Lorsqu’une fusée SpaceX Falcon 9 envoie un atterrisseur robotique au pôle sud de la lune, peut-être dès l’année prochaine, Spaceflight Inc., basée à Seattle, prévoit d’effectuer quelques livraisons supplémentaires avec son propre vaisseau spatial de ferroutage.

La mission, connue sous le nom de GEO Pathfinder, représentera la première sortie dans l’espace pour un nouveau type de véhicule de transfert orbital appelé Sherpa Escape, ou Sherpa-ES.

“Orbital” n’est peut-être pas exactement le bon terme, car l’engin est conçu pour aller bien au-delà de l’orbite terrestre basse pour zoomer autour de la lune et revenir, déployant potentiellement des charges utiles à chaque étape du parcours.

“Cette mission démontrera notre boîte à outils de mission complète et notre capacité à exécuter des missions complexes, révolutionnaires et passionnantes au-delà de LEO”, a déclaré Grant Bonin, vice-président senior du développement commercial chez Spaceflight, dans un communiqué de presse.

Dans ce schéma de la configuration du véhicule pour la mission IM-2 au pôle Sud, le véhicule de transfert orbital Sherpa-ES est représenté en bas à droite. Cliquez sur le graphique pour une vue plus grande. (Graphique via Spaceflight Inc.)

Le Sherpa-ES de GEO Pathfinder servirait de charge utile secondaire sur une mission Falcon 9 qui doit envoyer l’atterrisseur Nova-C d’Intuitive Machines au pôle sud lunaire, avec un lancement prévu au plus tôt au quatrième trimestre de 2022.

De petites charges utiles peuvent être attachées aux multiples ports du Sherpa pour un déploiement en orbite translunaire ou en orbite lunaire basse. Il est même possible de mettre des satellites en orbite équatoriale géosynchrone autour de la Terre, ou GEO, par un itinéraire détourné.

“Le vol spatial utilisera un lancement avec une trajectoire créative et notre système de propulsion le meilleur de sa catégorie pour lancer une fronde autour de la lune, nous permettant de livrer des charges utiles à GEO d’une manière respectueuse de l’environnement”, a expliqué Bonin.

Les satellites GEO doivent généralement être envoyés à leurs emplacements désignés dans le cadre d’un processus de montée en orbite en plusieurs étapes qui nécessite une lourde charge de propergol embarqué. La saisie de GEO par le haut, avec l’élan fourni pendant le voyage autour de la lune, réduirait le besoin de carburant supplémentaire.

Pour la mission GEO Pathfinder, l’un des clients de Spaceflight est GeoJump, une nouvelle société qui se consacre à fournir des opportunités de covoiturage GEO pour les petits satellites. L’une des charges utiles à bord du Sherpa-ES sera le système de ravitaillement dans l’espace d’Orbit Fab. Pour amener la charge utile d’Orbit Fab à sa destination, Sherpa-ES effectuera un survol lunaire, puis retournera vers la Terre pour s’installer en orbite géosynchrone.

« Offrir des missions de covoiturage à GEO change vraiment la donne pour l’industrie des petites satellites », a déclaré Meagan Crawford, cofondatrice et associée directrice de SpaceFund, qui a GeoJump et Orbit Fab dans son portefeuille d’investissement. «Lorsque nous avons présenté l’idée d’accéder à GEO via le covoiturage avec Spaceflight à nos sociétés de portefeuille – dès 2022 – la réponse a été écrasante. Ce qui faisait autrefois partie d’une stratégie à long terme pour bon nombre de ces entreprises est maintenant une réalité à court terme. »

Spaceflight a déclaré que le Sherpa-ES pourrait également être utilisé pour des déploiements dans l’espace lointain.

Sherpa-ES est le dernier d’une gamme de remorqueurs orbitaux Sherpa de nouvelle génération qui comprend également le Sherpa-FX en vol libre ; le Sherpa-LTE, qui utilise un système de propulsion électrique à base de xénon ; et le Sherpa-LTC, qui utilise un système de propulsion à biergol « vert ». Spaceflight Inc. a optimisé le système de propulsion bipropulseur Sherpa-ES pour produire une énergie plus élevée pour l’élévation de l’orbite et les changements d’inclinaison.

Sherpa-FX a fait sa première sortie en tant que charge utile secondaire du Falcon 9 en janvier. En juin, une autre mission de covoiturage par satellite SpaceX comportait un Sherpa-LTE ainsi qu’un Sherpa-FX. Le Sherpa-LTC devrait faire ses débuts plus tard cette année.