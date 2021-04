SpaceX a dû faire un voyage spécial dans la maison d’un fermier – .

Lorsqu’une fusée est lancée, elle pousse sa charge utile dans l’espace, mais une fois son travail terminé, il reste toujours à savoir où elle pourrait aboutir. SpaceX, qui a maîtrisé l’art d’atterrir son premier booster d’étage, récupère régulièrement le composant vital, le remet à neuf, puis le réutilise à l’avenir. Cependant, le deuxième étage de fusée – qui entre en action une fois que le premier étage a fini de brûler et de se détacher – n’a pas autant de chance. Il se désorbite et brûle généralement dans l’atmosphère où le frottement est si important qu’il est essentiellement vaporisé. Cependant, parfois, une ou deux pièces parviennent au sol, et c’est exactement ce qui s’est passé après le lancement de la société le 25 mars.

Les gens ont vu la deuxième étape s’enflammer dans l’atmosphère, rapportant tout, des météorites aux extraterrestres (bien sûr), mais la grande majorité de la deuxième étape qui éclairait le ciel a été complètement détruite… mais pas la totalité. Un gros morceau de la fusée, un navire qui est utilisé pour stocker de l’hélium et mesure cinq pieds de long, s’est écrasé dans le champ d’un fermier dans l’État de Washington. SpaceX a dû aller le chercher.

Il est rare qu’un morceau d’un booster de deuxième étage produise des débris importants sur le sol. Dans ce cas, le char a survécu d’une manière ou d’une autre à l’enfer enflammé de la rentrée et est tombé sur Terre où il aurait laissé «une bosse de 4 pouces dans le sol», selon des rapports citant le shérif local.

Le fermier a repéré les débris dans son champ et a contacté le shérif local qui est ensuite allé enquêter. Les députés ont identifié les débris au mieux de leurs capacités et sont ensuite entrés en contact avec SpaceX. SpaceX a pu confirmer que les débris étaient bien une partie de leur vaisseau spatial et la société a envoyé une équipe de récupération pour les ramasser et, vraisemblablement, s’en débarrasser.

Le char qui a basculé n’a causé aucun dommage ou blessure, mais les composants de la fusée peuvent toujours être nocifs même après leur atterrissage. Le carburant pour fusée et d’autres produits chimiques qui peuvent être présents sur les morceaux d’une fusée qui survivent à la rentrée peuvent être toxiques pour les animaux et les humains, et certains d’entre eux peuvent provoquer des brûlures caustiques et d’autres désagréments. On ne sait pas si ce morceau de fusée particulier posait un risque pour qui que ce soit, mais SpaceX voulait clairement jouer la sécurité et, par courtoisie envers le fermier, venez chercher leurs ordures dès que possible.

SpaceX aurait envisagé d’essayer de récupérer ses boosters de deuxième étage afin de pouvoir les réutiliser comme il le fait avec ses premiers étages de fusée. Des plans pour y parvenir étaient en cours d’élaboration et de test, mais le patron Elon Musk a apparemment décidé que cela allait être trop difficile et coûteux, et voulait consacrer les ressources de l’entreprise à d’autres choses.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.