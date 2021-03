SpaceX a lancé un autre prototype de vaisseau spatial et il s’est écrasé … à nouveau – .

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci: SpaceX vient de lancer l’un de ses nouveaux prototypes brillants de Starship. Le vaisseau spatial a décollé comme prévu, a atteint son altitude prévue, s’est bien comporté dans tous les aspects, puis s’est écrasé dans un tas de métal tordu enflammé. Semble familier? Eh bien, c’est parce que c’est arrivé avant… plusieurs fois. La dernière victime était le prototype du vaisseau SN11 qui a été abattu vers le ciel et a parcouru plus de six miles dans les airs avant de retourner sur Terre pour une tentative d’atterrissage.

En raison d’un brouillard intense sur les lieux de lancement et d’atterrissage, les séquences vidéo du décollage et de l’accident sont d’une qualité incroyablement médiocre. La caméra embarquée sur le Starship est morte avant que le vaisseau spatial ne touche le sol, et même les images filmées depuis le sol ne montrent pas que l’accident s’est produit. Nous savons que cela s’est produit, cependant, parce qu’un boom massif et d’énormes morceaux du vaisseau spatial ont été envoyés en vol.

Le lancement était le quatrième test à haute altitude pour Starship et fait suite à une série de lancements stellaires assortis de mauvais atterrissages. Nous avons déjà vu des prototypes de Starship percuter le sol, les transformant efficacement en bombe lors de l’impact, et cette tentative semble également être en ligne avec ceux-ci.

Vue finale de SN11 dans les airs: ➡️https: //t.co/Q2p3q1HS0i pic.twitter.com/PNJta9svkA – Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 30 mars 2021

Le prototype SN10 s’est un peu mieux comporté, le vaisseau spatial parvenant en fait à descendre sur son extrémité et au moins deux de ses jambes d’atterrissage. Malheureusement, toutes les jambes ne se sont pas déployées comme prévu et la fusée a été laissée inclinée d’un côté. Il a finalement explosé aussi, et une enquête a suggéré que la flèche était le résultat d’une accumulation de gaz inflammable qui a pris feu et a oblitéré tout le véhicule.

SN11 ne voulait pas attendre après l’atterrissage pour exploser et l’a apparemment fait en s’écrasant au sol à la place. On ne sait pas exactement ce qui ne va pas cette fois-ci. Dans le passé, l’engin spatial n’a pas réussi à effectuer sa manœuvre de «coup de pied» à la fin de sa descente pour aligner son extrémité inférieure avec le sol, et cela a peut-être été le cas aujourd’hui. Nous devrons attendre que SpaceX publie sa déclaration avant de savoir avec certitude.

SpaceX prend beaucoup de risques, et vous pouvez attribuer à bon nombre des plus grandes réalisations de l’entreprise sa volonté d’essayer les choses encore et encore, en échouant en cours de route, avant de finalement le comprendre. La société a célébré ses faux pas parallèlement à ses succès, et bien qu’aucun prototype de Starship n’ait bloqué son atterrissage après un test à haute altitude jusqu’à présent, SpaceX a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent dessus et il le découvrira tôt ou tard. .

Malgré les tests de près d’une douzaine de prototypes, le programme Starship en est encore à un stade très, très précoce. Elon Musk a déclaré qu’il espérait que le vaisseau spatial deviendrait le moyen de transport par défaut entre la Terre et Mars, et espère finalement que les futures versions du véhicule voyageront vers d’autres systèmes stellaires. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il doit trouver comment atterrir.

