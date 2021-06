SpaceX construit des plates-formes de lancement dans l’océan, car bien sûr que c’est le cas – .

SpaceX est de loin la société de vols spatiaux privée la plus importante et la plus prospère de tous les temps, et elle a pu se tailler une place dans les livres d’histoire grâce à de nombreuses réflexions originales. La société a été la pionnière des propulseurs de fusée réutilisables et a développé avec succès le Falcon 9, qui a un record ridiculement brillant de lancements impeccables. Les boosters du premier étage sont récupérés avec une telle régularité qu’un touché Falcon 9 n’est plus une nouveauté.

Ce qui sera très certainement une nouvelle, ce sont la construction et les futurs lancements des plates-formes Deimos et Phobos de SpaceX, que la société utilisera à l’avenir comme sites de lancement pour ses différentes fusées. Un nouveau site de lancement peut ne pas sembler si important, mais l’emplacement de Phobos et Deimos les rend assez spéciaux. Les deux plates-formes sont d’anciennes plates-formes pétrolières, et le plan est de les percher dans l’océan et d’effectuer des lancements de loin au large.

L’entreprise a acheté les plates-formes pétrolières il y a des mois et a trouvé des endroits où elle peut travailler dessus. En ce moment, Phobos est assis près du Mississippi tandis que Deimos travaille dans le port de Brownsville, situé sur la côte du Texas. Deimos semble être au centre des préoccupations en ce moment et dans un nouveau tweet du patron de SpaceX, Elon Musk, les débuts de la plate-forme de lancement sont annoncés pour 2022.

Le port spatial océanique Deimos est en construction pour un lancement l’année prochaine https://t.co/WJQka399c7 – Elon Musk (@elonmusk) 30 mai 2021

SpaceX a beaucoup d’endroits pour lancer ses fusées, mais à mesure qu’il se rapproche de plus en plus de la sortie de Starship de son stade de prototypage et de la lumière, il aura besoin de plus d’espace pour ses lancements. Les premiers prototypes de Starship étaient petits par rapport à ce qui s’en vient, et les moteurs alimentant ces fusées vont être très, très bruyants. La zone d’explosion sera également assez grande, ce qui signifie que les lancements de Starship auront besoin de plus d’espace que Falcon 9.

Dans cet esprit, SpaceX veut ses propres “ports spatiaux” Starship où il peut lancer et atterrir ses fusées chaque fois qu’il en a besoin sans trop se soucier des problèmes de bruit et des dangers de lancer à proximité de zones peuplées. Au lieu d’acheter un tas de terres et de gérer encore plus de formalités administratives qu’il n’en faut déjà, la société a décidé que la construction de plates-formes en état de navigabilité à partir d’anciennes plates-formes pétrolières était le meilleur pari.

On pensait à l’origine que l’une des deux plates-formes pourrait même être opérationnelle d’ici la fin de 2021, mais cela s’est avéré un peu trop tôt maintenant que les travaux ont commencé sur l’une des plates-formes. Nous devrons attendre au moins jusqu’en 2022 pour voir les lancements depuis les plateformes, et il y a beaucoup de travail à faire d’ici à ce que cela se produira finalement.

SpaceX espère qu’un jour ses fusées Starship feront des voyages réguliers vers d’autres mondes, dont Mars. Dans cet avenir hypothétique, les plates-formes océaniques comme ces deux anciennes plates-formes pétrolières pourraient voir beaucoup de trafic spatial.

