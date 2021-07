SpaceX d’Elon Musk envisage désormais un voyage galactique vers Jupiter alors qu’il signe un contrat avec la NASA ! Connaître tous les détails de Mission Europa ici

in

Le Falcon Heavy de 23 étages, qui est un véhicule réutilisable, est actuellement le lanceur spatial opérationnel le plus puissant. (Image représentative)

EspaceX : SpaceX d’Elon Musk a eu l’avantage de pionnier dans la commercialisation de l’espace et vise à dominer le secteur privé dans ce domaine, et maintenant, il a décroché un contrat de services de lancement de 178 millions de dollars pour une prochaine mission de la NASA. L’agence spatiale américaine NASA cherche à lancer sa première mission centrée sur Europe, la lune glacée de Jupiter, afin d’évaluer si elle pourrait avoir des conditions propices à l’accueil de la vie. L’annonce a été faite par la NASA la semaine dernière, selon un rapport de The Indian Express, qui a ajouté que la mission Europa Clipper décollerait en octobre 2024. Pour la mission, l’agence utiliserait la fusée Falcon Heavy de SpaceX et le lancement aurait lieu au Centre spatial Kennedy de la NASA, basé en Floride, a-t-il ajouté.

SpaceX a déjà travaillé avec la NASA ces dernières années pour envoyer de nombreuses charges utiles de fret, ainsi que des astronautes vers la Station spatiale internationale, et ce contrat est un autre renforcement de la confiance de l’agence dans la société d’Elon Musk.

Plus tôt cette année, la société avait également décroché un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la NASA pour développer un vaisseau spatial d’atterrissage lunaire pour la mission Artemis, ce qui est prévu car il transporterait les astronautes de l’agence spatiale sur la Lune pour la première fois en environ quatre décennies après 1972. Cependant, le contrat a été suspendu après que les concurrents Blue Origin, qui est la société spatiale de Jeff Bezos, et Dynetics Inc ont protesté contre le contrat.

Cependant, le Falcon Heavy de 23 étages, qui est un véhicule réutilisable, est actuellement le lanceur spatial opérationnel le plus puissant.

Dans sa mission Europa Clipper, la NASA vise à effectuer une étude détaillée de la lune glacée de Jupiter, car à l’heure actuelle, c’est le principal concurrent dans la recherche d’une vie en dehors de la Terre dans le système solaire. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Au cours de la mission, des images haute résolution de la surface de la lune seraient également capturées afin que sa composition puisse être déterminée ainsi que la détection de tout signe d’activité géologique. De plus, la NASA espère également déterminer l’épaisseur et la profondeur de la coquille glacée ainsi que la salinité de l’océan de la lune.

