SpaceX devenu employé d’Apple dénonce le harcèlement sexuel dans une entreprise spatiale

Ashley Kosak, ancienne ingénieure en intégration de mission SpaceX et maintenant responsable de programme chez Apple, a décrit dans une lettre le harcèlement répété et généralisé qui se déroule dans l’ensemble de la société spatiale d’Elon Musk.

Kosak a rejoint SpaceX en tant que stagiaire en 2017. En 2019, elle a rejoint l’entreprise à temps plein et a travaillé comme ingénieur en fiabilité de construction et ingénieur en intégration de mission. Elle a travaillé à l’intégration de la capsule Crew Dragon pour le vol historique Demo-2 qui a ramené les capacités de lancement de l’équipage aux États-Unis. Mais tout au long de tout cela, elle a été harcelée.

Harcèlement sexuel chez SpaceX

Sa lettre, publiée sur Lioness, décrit son expérience :

Quelques semaines après ma date de début, un autre stagiaire s’est approché de moi dans notre logement et m’a attrapé les fesses pendant que je faisais la vaisselle. J’ai signalé l’incident à un supérieur et à un autre collègue, mais l’affaire n’a jamais été soumise aux RH. Je devais continuer à vivre dans la résidence avec cet homme.

Ces expériences se sont poursuivies depuis ses débuts dans l’entreprise jusqu’à aujourd’hui. Comme elle le décrit :

Au cours de la dernière année seulement, j’ai dû signaler plusieurs incidents de sexisme aux RH. Certains des hommes qui travaillent chez SpaceX embrassent des femmes sans leur consentement, regardent les femmes pendant qu’elles travaillent et interprètent chaque événement social lié à l’entreprise comme une opportunité de sortir (ou de draguer) des femmes au bureau. J’ai vu une femme poussée à danser avec un collègue masculin devant d’autres employés masculins. Lorsque nous avons dû travailler à domicile pendant la pandémie, les hommes de l’entreprise ont trouvé mon compte Instagram, m’envoyant un message pour me demander de sortir. L’un d’eux a appelé mon téléphone à 4 heures du matin. Un autre collègue est venu chez moi et a insisté pour me toucher même lorsque j’ai demandé à plusieurs reprises que nous restions professionnels.

Selon la lettre, chacune de ces expériences a été signalée aux RH, sans que rien n’ait été fait. « On m’a dit que les questions de cette nature étaient trop privées pour en discuter ouvertement avec les auteurs. »

Kosak a essayé de diriger la réforme elle-même, en introduisant un plan standardisé sur la façon dont le harcèlement devrait être traité :

J’ai présenté des idées pour un cadre standardisé pour pénaliser les harceleurs sexuels aux RH, car ils n’avaient mis en œuvre aucun recours ; ces idées sont restées sans réponse. J’ai enregistré une réunion que j’ai eue avec les RH, car j’ai trouvé tellement incroyable qu’il n’y ait aucun système en place pour faire face à ce comportement.

Elle a poursuivi en se demandant si ce comportement serait la norme dans la future colonie martienne de Musk :

Ces conditions seraient dérangeantes n’importe où, mais dans ce lieu de travail particulier, nous ouvrons la voie à la colonisation d’une nouvelle planète. A quoi ressemblera la vie sur Mars d’Elon ? Probablement un peu comme la vie à SpaceX. Elon utilise les ingénieurs comme une ressource à exploiter plutôt qu’une équipe à diriger. La santé de la Terre est rarement prise en compte dans les projets de l’entreprise. La misogynie est endémique.

Préoccupations environnementales chez SpaceX

Suite aux problèmes culturels de SpaceX, la lettre expliquait comment les objectifs à grande vitesse et optimistes de l’entreprise conduisaient à ignorer les préoccupations environnementales :

Consterné par l’absence d’un plan environnemental, j’ai créé un plan qui amènerait SpaceX à la neutralité carbone totale d’ici 2030. Il contenait un cadre pour une société diversifiée et fonctionnelle qui tirerait les leçons de notre passé colonial et intégrerait l’expertise autochtone. J’ai apporté ce plan directement à Elon Musk, qui l’a rejeté avec un e-mail qui disait : « Nous avons de l’énergie éolienne et solaire. Mais les nouveaux bâtiments du campus fonctionnent avec des générateurs de gaz, et le financement de l’entreprise n’est pas dédié à la réduction des émissions de carbone. Bien qu’il y ait des panneaux solaires sur le campus, toute tentative visant à rendre les nouveaux bâtiments et infrastructures durables (LEED) est déclassée au profit d’une expansion de l’usine aussi rapide que possible.

Quitter l’entreprise

En fin de compte, le stress qui s’était accumulé au cours de mes années de travail chez SpaceX a brisé ma santé d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant. En novembre 2021, mon psychiatre a écrit à l’entreprise pour me recommander de prendre un congé en raison d’attaques de panique qui me donnaient des palpitations cardiaques. Alors que je prenais une semaine de congé médical pour récupérer, j’ai reçu une cadence effrénée d’appels des RH, me demandant de parler, probablement pour me faire signer un accord de non-divulgation en échange d’argent.

Ashley Kosak a quitté SpaceX le mois dernier. Elle travaille maintenant chez Apple en tant que gestionnaire de programme d’exploitation.

La prise de Space Explored

Je voudrais commencer par demander à tous ceux qui lisent ceci d’aller lire sa lettre en entier. Il aborde de plus en plus de problèmes qui sévissent dans l’ensemble de l’entreprise.

Il s’agit malheureusement d’un autre exemple de femmes dans les domaines STEM confrontées à un harcèlement régulier. The Verge s’est entretenu avec quatre autres employés de SpaceX qui ont vécu des expériences similaires.

Ces anciens employés conviennent que SpaceX est un peu un «club de garçons», comme l’a dit un ancien employé, et disent qu’ils faisaient partie d’un très petit groupe de femmes et de personnes non binaires travaillant dans l’entreprise. Cela les a fait se sentir gravement en infériorité numérique. Les anciens employés pensent également que l’entreprise hésite à tenir certains hommes pour responsables de mauvais comportement, surtout si ces hommes ont passé beaucoup de temps à SpaceX ou ont apporté de grandes choses à l’entreprise. Loren Grush, Le Verge

Nous avons vu une lettre similaire publiée par les employés de Blue Origin en septembre. Les femmes de l’entreprise de fusées de Jeff Bezos ont été confrontées à des cas de harcèlement similaires à ceux d’Elon Musk.