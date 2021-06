SpaceX doit faire face à un autre défi : ne pas nuire à la faune avec ses décollages | La technologie

in

SpaceX pourrait devoir retarder le lancement de sa fusée Starship, a révélé une source à CNN. SpaceX voulait lancer le vaisseau spatial en juillet, mais des études environnementales pourraient le retarder, a déclaré cette source. Les rapports devraient garantir qu’il ne nuit pas à la faune autour de sa rampe de lancement dans le sud du Texas.

SpaceX pourrait devoir retarder la première mission en orbite de la fusée Starship en raison de la nécessité de présenter des études sur la faune et ses écosystèmes autour de la zone de lancement, a déclaré mardi une source à CNN.

Le lancement était prévu pour le mois de juillet, comme l’a expliqué le PDG de SpaceX, Elon Musk. Concrètement, le média spécialisé NASA Spaceflight a rapporté en mars dernier que l’objectif de SpaceX était d’effectuer le lancement le 1er juillet.

Mais la date pourrait être repoussée en raison d’études environnementales en cours dans la région qui doivent être approuvées par la Federal Aviation Administration (FAA) avant que SpaceX puisse obtenir une licence de lancement. .

SpaceX doit effectuer une évaluation environnementale pour garantir que le système Starship-Super Heavy ne nuira pas à la faune ou aux écosystèmes à proximité de sa rampe de lancement à Boca Chica, au Texas.

Cette exigence retarde les plans de l’entreprise, puisque, pour le moment, comme l’a révélé cette source, les évaluations et la licence de lancement ne sera pas traité à temps pour que cela soit réalisé début juillet.

En fin de compte, l’entreprise pourrait avoir besoin d’une nouvelle déclaration d’impact environnemental, qui pourrait prendre jusqu’à 3 ans, ont rapporté les journalistes de Business Insider Morgan McFall-Johnsen et Aylin Woodward en mars.

La société spatiale de Musk a lancé cinq prototypes de la fusée Starship. Les 4 premiers ont explosé, mais le cinquième a atterri avec succès, ce qui signifie que le vaisseau spatial peut désormais être testé avec le booster Super Heavy, conçu pour mettre la fusée en orbite.

Le premier test orbital, qui durera environ 90 minutes, sera lancé depuis le sud du Texas et atterrira au large des côtes d’Hawaï, a expliqué la société elle-même à la FCC en mai.

Le but ultime est que le vaisseau spatial puisse transporter des humains vers la Lune et Mars et revenir sur Terre pour plusieurs allers-retours.

Musk a déclaré qu’il était “très confiant” que SpaceX lancerait un vaisseau spatial sans pilote vers Mars en 2024, suivi d’une mission avec équipage en 2026. Cependant, des experts de l’industrie spatiale ont récemment expliqué à Business Insider que SpaceX avait une chance de se rendre sur Mars, mais pas dès que Musk l’espère.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par David Vázquez.