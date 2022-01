SpaceX entre dans la nouvelle année alors que Falcon 9 achève sa première mission réussie – « Liftoff ! » | Sciences | Des nouvelles

SpaceX, qui a été fondé en 2002 par Elon Musk, a lancé avec succès jeudi sa première fusée Falcon 9 de l’année. Le lancement a propulsé une nouvelle poignée de satellites Starlink en orbite depuis la Floride, avant que le Falcon 9 n’atterrisse en mer.

Le Falcon 9 recyclé, qui a déjà volé, a décollé à 16 h 49, heure locale, du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

S’exprimant lors de la diffusion du lancement, l’ingénieur SpaceX Jessie Anderson a déclaré: « Falcon 9 a décollé avec succès du complexe de lancement 39 au Kennedy Space Center, transportant notre pile de 49 satellites Starlink vers une orbite terrestre basse. »

SpaceX a partagé une vidéo du compte à rebours avant que la fusée ne soit vue décoller avec la légende : « Décollage ! »

Le tweet a amassé plus de 10 000 likes et la vidéo a été vue plus de 200 000 fois.

Le major Jonathan Szul, directeur des opérations du First Range Operations Squadron de la Station spatiale de Cap Canaveral, a commenté le lancement le 4 janvier.

Il a déclaré: « Le rythme de lancement de 2022 va être exceptionnellement chargé avec jusqu’à cinq lancements polaires et sept lancements au total, prévus pour le seul mois de janvier », a-t-il déclaré.

« Alors que trois missions polaires ont été lancées avec succès au cours de la dernière année et demie, Cap Canaveral n’a jamais eu cinq lancements de trajectoire sud en un seul mois. »

Le décollage marque le début d’une autre année importante pour l’entreprise après une année record en 2021 lorsque SpaceX a établi un nouveau record pour la plupart des lancements en une seule année avec 31 décollages.

SpaceX a également lancé 12 astronautes sur trois missions Crew Dragon, qui comprenaient quatre citoyens privés qui ont participé dans le cadre de la mission Inspiration4.