SpaceX envoie littéralement Dogecoin sur la lune dans une prochaine mission – .

La crypto-monnaie Dogecoin a été créée comme une blague en 2013 et, en janvier, elle valait moins d’un centime par pièce. À la fin du mois, il avait atteint 5 cents et en mai, il a atteint un nouveau sommet de 74 cents. Cette ascension fulgurante a coïncidé sans coïncidence avec le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, parlant à plusieurs reprises de la crypto-monnaie sur son compte Twitter, et sa valeur a culminé quelques jours à peine avant que Musk n’héberge SNL pour la toute première fois.

À la fin de l’épisode, la valeur du dogecoin avait chuté, de nombreux propriétaires ayant probablement encaissé. La valeur de la pièce est si volatile qu’il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite, mais il est clair que l’intérêt du milliardaire n’a pas encore diminué, car CNN rapporte que SpaceX acceptera le dogecoin comme forme de paiement pour une mission à venir.

La Geometric Energy Corporation du Canada a annoncé lundi dans un communiqué de presse qu’elle lancerait une charge utile lunaire commerciale sur l’une des fusées Falcon 9 de SpaceX au premier trimestre de 2022, et qu’elle prévoit de payer sa place à bord de la fusée entièrement avec du dogecoin. Le satellite de 88 livres que la société installe sur la fusée s’appellera à juste titre DOGE-1, et une fois la fusée lancée, DOGE-1 «obtiendra des renseignements spatio-lunaires à partir de capteurs et de caméras embarqués avec des systèmes de communication et de calcul intégrés. . »

«Ce n’est pas une blague», a déclaré le PDG de Geometric Energy Corporation, Samuel Reid, à CNN.

Le communiqué de presse de Geometric Energy Corporation explique ensuite l’importance de la mission:

En effet, à travers cette transaction même, DOGE s’est avérée être une monnaie numérique rapide, fiable et cryptographiquement sécurisée qui fonctionne lorsque les banques traditionnelles ne peuvent pas et est suffisamment sophistiquée pour financer une mission commerciale Moon dans son intégralité. Il a été choisi comme unité de compte pour toutes les activités lunaires entre SpaceX et Geometric Energy Corporation et établit un précédent pour les futures missions sur la Lune et sur Mars.

Dogecoin oscille autour de 50 cents depuis l’apparition de Musk Saturday Night Live, mais le fait qu’il n’ait toujours pas baissé davantage semble suggérer que de nombreux propriétaires ont conservé leurs pièces. Dogecoin est toujours en hausse de plus de 10000% par rapport à mai dernier et sa capitalisation boursière est d’environ 65 milliards de dollars.

Comme le note CNN, Geometric Energy Corporation a été fondée en 2015 et se concentre principalement sur la propriété intellectuelle, la fabrication et la logistique. Son objectif s’est élargi au fil des ans pour inclure l’énergie, l’espace, les logiciels et la médecine, ce qui a conduit au développement de quatre filiales: Geometric Space, GeometricLabs, Geometric Medical et Geometric Gaming. Geometric Space est le groupe qui travaillera avec SpaceX sur cette mission.

Dans le même ordre d’idées, Tesla a récemment commencé à accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures, et mardi, Elon Musk a demandé à ses abonnés dans un tweet si l’entreprise devait également accepter le dogecoin. «Oui», c’est gagner.

