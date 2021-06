SpaceX envoie « un rein sur une puce » et des panneaux solaires en orbite

La fusée Falcon 9 de SpaceX décolle, transportant des fournitures et des expériences scientifiques dans l’espace. (SpaceX via YouTube)

SpaceX a lancé aujourd’hui une capsule cargo Dragon vers la Station spatiale internationale avec plus de 7 300 livres de fournitures et de science, y compris une expérience de l’Université de Washington qui profite de l’apesanteur pour étudier le fonctionnement de nos reins.

La mission de réapprovisionnement a commencé à 13 h 29 HE (10 h 29 HP) avec le décollage de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Quelques minutes après le lancement, le propulseur du premier étage du Falcon s’est envolé pour un atterrissage en mer dans l’océan Atlantique, tandis que le Dragon poursuivait sa montée en orbite.

Rendez-vous avec la station spatiale est prévu samedi.

La 22e mission de ravitaillement en fret de SpaceX transporte un large éventail d’expériences scientifiques. L’un d’eux utilisera des calmars bobtail phosphorescents pour étudier l’impact des vols spatiaux sur les interactions entre les microbes et leurs hôtes. Un autre étudiera comment les tardigrades sont capables de résister aux rigueurs de l’espace.

Et puis il y a le « rein sur une puce » d’UW.

Ce vol marque la deuxième fois que l’expérience sur les tissus rénaux est envoyée en orbite. Le premier tour, impliquant également un voyage SpaceX Dragon, a eu lieu en 2019. Cette fois, l’expérience implique 24 puces tissulaires, chacune de la taille d’une carte de crédit.

Les puces contiennent des cellules rénales humaines qui sont maintenues en vie dans un petit système qui délivre des fluides de manière dynamique. L’environnement en apesanteur accélère les processus qui peuvent entraîner des maladies ou des dysfonctionnements, tels que des calculs rénaux ou l’ostéoporose. C’est une mauvaise nouvelle pour les astronautes, mais c’est un avantage pour les chercheurs sur Terre.

“Cette recherche en microgravité offre des opportunités inégalées d’accélérer le rythme de la recherche sur les maladies rénales et le vieillissement qui peuvent profiter à tout le monde sur Terre”, neuroscientifique Lucie Low, responsable du programme scientifique du programme Tissue Chip for Drug Screening au National Center for Advancing Translational Sciences. , a déclaré dans un communiqué de presse.

Des chercheurs de l’UW Medicine, de la faculté de pharmacie de l’UW et du Kidney Research Institute mènent des expériences parallèles sur les tissus rénaux dans des laboratoires terrestres. Les résultats pourraient ouvrir la voie à de nouveaux médicaments et à d’autres innovations pour traiter les maladies rénales sur Terre.

Une autre charge utile importante sur ce vol de ravitaillement est une paire de panneaux solaires de déploiement développés pour la station spatiale par Boeing et sa filiale Spectrolab, ainsi que Redwire et sa filiale Deployable Space Systems. La technologie a fait l’objet de son premier test en orbite en 2017, mais cette mission marque ses débuts opérationnels.

Ces réseaux de nouvelle génération sont conçus pour se dérouler comme un tapis rouge hollywoodien, plutôt que de se dérouler comme un accordéon, comme le faisaient les réseaux existants de la station. Les astronautes doivent installer les réseaux et les étendre sur toute leur longueur de 63 pieds lors d’une série de sorties dans l’espace cet été.

Les panneaux augmenteront le système de production d’électricité de la station jusqu’à 30 %, fournissant de l’électricité pour des ajouts qui pourraient éventuellement inclure le module d’habitation commerciale d’Axiom Space.