SpaceX établit une nouvelle marque de réutilisation de booster avec le lancement de Starlink

WASHINGTON – Un Falcon 9 a lancé un autre ensemble de satellites Starlink le 14 mars, le premier étage de la fusée établissant un record avec son neuvième lancement et atterrissage.

Le Falcon 9 a décollé du complexe de lancement 39A au Centre spatial Kennedy à 6 h 01, heure de l’Est. L’étage supérieur a déployé sa charge utile de 60 satellites Starlink en orbite 65 minutes plus tard, portant la taille de la constellation Internet à large bande à 1 260 satellites.

Le lancement était le huitième du Falcon 9 cette année et a eu lieu un peu plus de 72 heures après un autre lancement Falcon 9 des satellites Starlink. Six des huit lancements de Falcon 9 cette année ont été dédiés à Starlink, et l’un des deux autres, le vol de covoiturage dédié Transporter-1, a également transporté 10 satellites Starlink.

Le premier étage de la fusée a atterri sur un droneship dans l’océan Atlantique huit minutes et demie après le décollage. Ce booster en était à son neuvième vol, un record pour le Falcon 9. La fusée, qui a lancé pour la première fois un vaisseau spatial Crew Dragon lors de la mission Demo-1 non équipée en mars 2019, a ensuite lancé la mission Radarsat Constellation et le satellite SXM-7 pour SiriusXM. . Il a lancé cinq missions Starlink avant celle-ci, y compris le vol précédent du booster le 20 janvier.

Le booster s’approche maintenant de l’objectif fixé par SpaceX de pouvoir voler 10 fois. Cependant, un responsable de la société a récemment déclaré qu’il serait peut-être possible de dépasser cet objectif.

«Nous en apprenons beaucoup sur la rénovation et nous apprenons où se trouvent les domaines auxquels nous devons prêter attention», a déclaré Hans Koenigsmann, conseiller principal pour la fiabilité de la construction et des vols chez SpaceX, lors d’une table ronde au 47e Spaceport Summit. le mois dernier. Les zones qui nécessitent une attention particulière comprennent le bouclier thermique du servomoteur et les composants du moteur. «Nous avons appris à chaque atterrissage.»

Certaines de ces leçons ont été difficiles. Un booster n’a pas réussi à atterrir après un lancement le 15 février, brisant une série d’atterrissages réussis d’une durée de près d’un an. La société a déclaré plus tard qu’un moteur s’était arrêté pendant le vol lorsque du gaz chaud passait par un trou dans un capot moteur qui était un «leader de la vie» dans la flotte de Falcon 9, avec plus de lancements que tous les autres de la flotte de Falcon 9. L’arrêt signifiait que le booster n’avait pas assez de poussée pour un atterrissage sur un droneship.

«Plus vous volez, plus vous apprenez», a déclaré Benji Reed, directeur principal des programmes de vols spatiaux habités chez SpaceX, à propos de l’échec de l’atterrissage lors d’un briefing du 1er mars sur la prochaine mission d’équipage commercial de la NASA Crew-2. «C’est une excellente leçon que nous avons tirée de ces composants et véhicules à très longue durée de vie.» Ces leçons, a-t-il dit, comprenaient des plans révisés pour inspecter et remplacer les composants

Une fois qu’un booster atteint le jalon de 10 vols, « nous continuerons à regarder ce booster et à évaluer si nous pouvons aller de l’avant avec lui », a déclaré Koenigsmann. Il a suggéré que le booster pourrait continuer à fonctionner, peut-être après avoir remplacé certains composants qui s’usent. «Je ne pense pas que le nombre 10 soit un nombre magique.»