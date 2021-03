SpaceX étend son propre record de réutilisation de fusées lors du lancement de Starlink – Spaceflight Now

Utilisant un booster Falcon 9 volant pour une neuvième fois record, la séquence rapide de lancements de SpaceX s’est poursuivie dimanche avec un décollage avant l’aube depuis le Kennedy Space Center transportant un autre ensemble de 60 satellites Internet Starlink, la troisième mission de la société en 10 jours.

La fusée Falcon 9, haute de 229 pieds (70 mètres), s’est éloignée de la plate-forme 39A à Kennedy et a fait un arc vers le nord-est et a propulsé sa charge utile de 17 tonnes (15,6 tonnes métriques) dans l’espace.

Le lanceur a décollé à 6 h 01 min 26 s HNE (10 h 01 min 26 s GMT) propulsé par neuf moteurs principaux Merlin alimentés au kérosène pour lancer le huitième lancement du Falcon 9 de SpaceX de l’année.

Le Falcon 9 a sauté dans le ciel tôt le matin avec 1,7 million de livres de poussée au sol.

Le lancement était le troisième vol du Falcon 9 en 10 jours à partir de deux plates-formes de lancement en Floride distantes de quelques kilomètres. Les deux précédents vols Falcon 9 du 4 mars et du 11 mars transportaient chacun 60 satellites Starlink en orbite.

Le lancement dimanche était une copie quasi conforme des deux missions plus tôt ce mois-ci, volant avec un booster Falcon 9 réutilisé, un carénage de charge utile recyclé et une pile de vaisseaux spatiaux Starlink à écran plat.

Mais la mission a établi un nouveau record pour le programme de réutilisation des fusées de SpaceX. Le premier booster d’étage de la fusée Falcon 9 – désigné B1051 – a fait son neuvième voyage dans l’espace et retour, le premier véhicule de l’inventaire de SpaceX à enregistrer autant de missions.

Un autre booster de la flotte de SpaceX a huit missions à son actif.

Le booster du lancement de dimanche a fait ses débuts en mars 2019 lors d’une mission transportant le premier vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX lors d’un vol d’essai non piloté vers la Station spatiale internationale. Depuis lors, le booster a lancé une constellation de satellites d’observation canadiens Radarsat depuis la Californie, suivie de six autres missions depuis la Floride.

Le booster a semblé fonctionner parfaitement encore dimanche. Ses neuf moteurs principaux Merlin se sont arrêtés environ deux minutes et demie après le début de la mission, puis l’étape s’est séparée pour commencer une descente vers le drone de SpaceX «Bien sûr, je t’aime toujours» dans l’océan Atlantique.

Le propulseur de 15 étages a atterri verticalement sur la plate-forme flottante de la taille d’un terrain de football à environ 630 kilomètres au nord-est de Cap Canaveral environ huit minutes et demie après son décollage.

L’étage supérieur du Falcon 9, quant à lui, a guidé les 60 satellites Starlink en orbite. Deux tirs du seul moteur Merlin de l’étage supérieur ont injecté les satellites sur une orbite sur la cible, a déclaré SpaceX.

La fusée a relâché les satellites en même temps à une altitude de 283 kilomètres (175 miles) à 7 h 05 HAE (11 h 05 GMT), environ 64 minutes après le décollage du centre spatial Kennedy.

Avec le lancement de dimanche, SpaceX a envoyé 1325 satellites Starlink en orbite pour une série de missions Falcon 9. Certains de ces satellites étaient des prototypes et sont rentrés dans l’atmosphère et ont brûlé. Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et traqueur respecté de l’activité des vols spatiaux, a déclaré que SpaceX avait actuellement environ 1200 satellites Starlink en orbite avant la mission de dimanche.

Le lancement dimanche était la 22e mission dédiée Falcon 9 de SpaceX avec les satellites Starlink.

Le réseau Starlink pourrait à terme compter plus de 10 000 satellites, mais la première tranche de Starlinks comptera 1 584 satellites en orbite autour de 550 kilomètres au-dessus de la Terre sur des trajectoires inclinées de 53 degrés vers l’équateur. SpaceX a obtenu l’approbation de la Federal Communications Commission pour environ 12 000 satellites Starlink à une gamme d’altitudes et d’inclinaisons, le tout à quelques centaines de kilomètres de la planète. La basse altitude permet aux satellites de fournir aux clients une connectivité à haut débit et à faible latence, et contribue à garantir que le vaisseau spatial rentre naturellement dans l’atmosphère plus rapidement que s’il volait plus loin de la Terre.

Starlink fournit déjà un service bêta provisoire dans les régions de haute latitude, telles que le nord des États-Unis, le Canada et l’Angleterre. D’autres lancements de Starlink cette année permettront d’élargir la zone de couverture.

SpaceX a annoncé plus tôt ce mois-ci que le service bêta de Starlink commencerait bientôt à atteindre des clients en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres régions du Royaume-Uni, notamment au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Angleterre. Ces zones pourraient recevoir un service bêta dans les «semaines à venir», a déclaré SpaceX.

SpaceX accepte les précommandes des futurs consommateurs Starlink, qui peuvent payer 99 $ pour réserver leur place en ligne afin d’obtenir le service Starlink lorsqu’il sera disponible dans leur région. Pour les habitants du sud des États-Unis et d’autres régions de basse latitude, cela devrait arriver d’ici la fin de 2021, dit SpaceX.

Une fois confirmés, les clients paieront 499 $ pour une antenne et un modem Starlink, plus 50 $ en frais de port et de manutention, indique SpaceX. Un abonnement coûtera 99 $ par mois.

Les satellites Starlink sont construits par SpaceX à Redmond, Washington, et chaque vaisseau spatial pèse environ un quart de tonne au décollage. Ils sont équipés d’ailes de panneaux solaires générant de l’énergie, de propulseurs d’ions krypton pour la propulsion et de visières pour atténuer leur luminosité aux personnes au sol, une atténuation ajoutée aux satellites Starlink l’année dernière après que les astronomes ont soulevé des inquiétudes que le vaisseau spatial ruinerait certaines observations télescopiques.

Comme les lancements précédents de Starlink, les satellites déployés dimanche séparés de leur lanceur Falcon 9 dimanche sur une orbite de transfert à basse altitude, utiliseront ensuite leurs propulseurs ioniques pour se déplacer plus haut dans la flotte opérationnelle Starlink à 341 miles d’altitude.

L’équipe de récupération de SpaceX retournera le vaisseau drone avec le booster Falcon 9 à Port Canaveral dans les prochains jours pour des inspections et des rénovations avant un 10e vol potentiel. Des bateaux ont également été stationnés en aval pour récupérer les deux moitiés du carénage de la charge utile du Falcon 9, qui s’est éloigné de la fusée après avoir plané au-dessus des couches denses et inférieures de l’atmosphère.

Miss ce matin, le lancement du Falcon 9? Voici une rediffusion du Falcon 9 descendant du pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA avec 60 autres satellites Internet Starlink. Couverture continue: https://t.co/b7ASn9DfQ1 pic.twitter.com/dRuto5b6Bv – Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 14 mars 2021

Les responsables de SpaceX ont déclaré que la version la plus récente du booster Falcon 9 pouvait effectuer 10 vols avec seulement des inspections et des rénovations mineures entre les missions. Avec une révision, les boosters Falcon 9 Block 5 pourraient effectuer 100 missions, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

Hans Koenigsmann, conseiller principal et ancien vice-président de SpaceX, a déclaré le mois dernier qu’il pensait que la limite de 10 vols n’était pas un «chiffre magique».

«Nous avons beaucoup appris sur la rénovation», a-t-il déclaré lors d’une table ronde le 23 février au 47e Spaceport Summit. «Nous apprenons… à quoi prêter attention et peut-être que certains d’entre eux sont évidents. Nous voulons prendre soin du bouclier thermique. Certains composants du moteur nécessitent, sur une base régulière, un certain degré d’inspection pour s’assurer que les joints fonctionnent, et ainsi de suite. Nous avons donc appris à chaque atterrissage. »

Le réseau Starlink est le moteur de la cadence de lancement rapide de SpaceX. Koenigsmann a déclaré que SpaceX atteindrait bientôt la barre des 10 vols avec l’un de ses boosters Falcon 9.

« Je suis à peu près sûr que nous arriverons bientôt à 10 vols, puis nous continuerons à regarder le booster et à évaluer (si) nous pouvons aller de l’avant avec lui », a-t-il déclaré. «Mon opinion personnelle est que nous continuerons probablement jusqu’à ce que nous voyions plus de dégâts sur le booster.»

Koenigsmann a déclaré que SpaceX examinera les données plutôt que de spécifier un certain nombre de vols pour chaque rappel.

«Nous les inspecterons régulièrement, à intervalles réguliers», a-t-il déclaré. «Et la prochaine fois que vous vérifiez que le moteur a tenu bon et voyez s’il y a des dommages là-bas. Pour moi, c’est un problème d’ingénierie. Je ne pense pas que le nombre de 10 soit un nombre magique.

«De plus, par exemple, nous pourrions commencer à introduire progressivement de nouveaux composants à un moment donné et prolonger en fait la durée de vie du booster», a déclaré Koenigsmann.

SpaceX se prépare pour un autre lancement de Falcon 9 à partir de la station 40 de la station spatiale de Cap Canaveral dimanche prochain, le 21 mars, à 12 h 37 HAE (4 h 37 GMT) avec le prochain lot de satellites Starlink.

