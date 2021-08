SpaceX fait une rare acquisition de la start-up de satellites Swarm – voici ce que cela signifie

SpaceX s’apprête à racheter Swarm, une petite start-up de satellites, dans le cadre d’une acquisition rare pour la société spatiale privée fondée par Elon Musk. En règle générale, SpaceX n’achète ni ne fusionne avec d’autres sociétés, ce qui rend l’offre d’achat de Swarm très inhabituelle – bien que sur le papier, cela ne semble pas être une mauvaise idée.

Selon CNBC, Swarm n’a pas autant de satellites en orbite que SpaceX, mais il possède des licences FCC qui seront désormais transférées à SpaceX une fois l’accord finalisé et Swarm deviendra une “filiale en propriété exclusive directe de SpaceX .”

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais une évaluation antérieure a estimé la valeur de Swarm à environ 85 millions de dollars. Il n’a que 120 de ses satellites SpaceBEE en orbite, et ceux-ci sont relativement petits à côté des satellites Starlink de SpaceX.

Starlink est l’activité latérale de SpaceX lorsqu’il ne transporte pas les satellites d’autres personnes en orbite ou n’apporte pas de marchandises – et maintenant de personnes – à la Station spatiale internationale. Starlink est un réseau planifié de milliers de satellites qui fournira un accès Internet haut débit par satellite à presque tous les points de la Terre.

L’Internet par satellite n’a rien de nouveau, bien sûr, mais les satellites ne sont pas stationnaires au-dessus de la surface de la Terre et se déplacent trop vite pour qu’il fournisse une connexion Internet fiable et stable. Ils sont donc généralement réservés aux équipements spécialisés qui n’ont pas besoin d’un accès constant mais une connexion dans un endroit éloigné où l’infrastructure est inexistante.

La solution de Starlink à ce problème consiste essentiellement à entourer la Terre d’une coquille géante de satellites connectés de sorte que même si un satellite passe hors de la ligne de mire nécessaire pour maintenir une connexion, un autre satellite du réseau sera suffisamment proche derrière lui pour choisir là où il s’était arrêté, fournissant une connexion fiable où que vous soyez sur la surface de la Terre (tant que vous pouvez voir le ciel, c’est-à-dire).

Des dizaines de satellites SpaceX Starlink attendent d’être mis en orbite en mai 2019. (Crédit image : SpaceX)

C’est un plan assez audacieux, honnêtement, et SpaceX semble aussi attaché à Starlink qu’à l’ISS et aux contrats gouvernementaux qui permettent à l’entreprise de disposer de liquidités.

Starlink n’est pas sans problèmes, en particulier pour les astronomes et les astronomes qui ont maintenant des milliers de satellites brillants qui traversent le ciel, ruinant des observations télescopiques soigneusement planifiées et interférant avec notre vision des étoiles au-delà.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les licences pour les satellites existent. Musk, qui est notoirement épineux en ce qui concerne l’ingérence du gouvernement, voit certainement l’intérêt d’éviter les formalités administratives liées à l’obtention de licences FCC nouvelles ou modifiées pour les satellites Starlink s’il le peut et aurait pu conclure que le simple achat des licences d’autres personnes est plus efficace.

Bien que cela puisse être le cas, nous espérons sincèrement que ce n’est pas le cas. La consolidation des entreprises technologiques au cours de la dernière décennie a conduit à un étouffement absolu de la concurrence et, franchement, de l’innovation.

Nous vivons maintenant dans un monde où le seul objectif des “entrepreneurs” et des fondateurs de startups semble être de grandir suffisamment pour se faire remarquer par l’un des quelques géants de la technologie comme Apple, Uber ou Facebook et se faire racheter à hauteur de des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et il est de plus en plus évident que toutes ces acquisitions ne produisent pas de l’innovation mais l’étouffent.

Malgré toutes les plaintes que l’on pourrait avoir envers Elon Musk et SpaceX, ils n’ont pas suivi ce genre de voie de croissance insatiable, engloutissant tout ce qui ressemble à de l’argent à distance.

Au contraire, ils l’ont fait à la bonne vieille manière américaine et se sont gavés d’un flot constant de contrats gouvernementaux de la NASA et du département américain de la Défense. Mais SpaceX a également constitué une équipe exceptionnelle de scientifiques et d’ingénieurs dévoués qui y travaillent pour les bonnes raisons, au moins.

Et franchement, ça marche. SpaceX a une piste dégagée amortie par de gros tas d’argent du gouvernement qui lui permet de prendre des risques, d’innover et de faire de grandes choses. Elon Musk, à son honneur, a donné aux ingénieurs de SpaceX beaucoup de place pour essayer des choses même en cas d’échec. Les roquettes qui explosent sur les rampes de lancement sont accueillies par des rires et parfois des acclamations, pas par l’horreur et la récrimination.

Ce serait honnêtement une erreur majeure pour l’entreprise de se laisser aller à ce stade en raccourcissant le processus par l’acquisition. Le travail acharné de l’entreprise a porté ses fruits à ce jour, donc tout ce qui n’est pas ce qu’elle a déjà fait sera intrinsèquement risqué.

SpaceX a déclaré que son intérêt pour Swarm est “l’accès à la propriété intellectuelle et à l’expertise développée par l’équipe Swarm”. Ce n’est peut-être rien, et nous espérons sincèrement que c’est le cas. Si les ingénieurs et le personnel de Swarm sont des experts dans leur domaine, alors SpaceX serait intelligent de les engager pour aider avec Starlink. Mais si cette acquisition est plus une question de paperasse et d’impatience, alors nous serions certainement inquiets. L’impatience et la science de fusée ne font pas bon ménage.

Swarm est une petite entreprise. Une évaluation de 85 millions de dollars est probablement inférieure au coût du carburant de fusée utilisé par SpaceX au cours des deux dernières années, il est donc peu probable que ce soit un gros problème dans le grand schéma des choses. Mais lorsque vous êtes debout au début du quatrième quart, la complaisance est un moyen facile de perdre la partie.

Même s’il ne s’agit que d’une petite startup satellite, il y aura toujours un autre fondateur de startup au coin de la rue, prêt à mettre un prix sur le produit, le service, l’algorithme ou la licence gouvernementale unique de leur entreprise. Ce type d’acquisition de sable mouvant serait un désastre pour SpaceX et devrait être évité à tout prix, peu importe l’attractivité de l’offre ou les lourdeurs administratives qu’elle promet d’éviter.