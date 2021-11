SpaceX lance avec succès quatre astronautes en mission Crew-3 vers la station spatiale

Ce soir, SpaceX a lancé avec succès un autre équipage de quatre personnes en route vers la Station spatiale internationale, marquant la cinquième fois que la société envoyait des personnes dans l’espace. À l’intérieur de la capsule Crew Dragon de SpaceX, les astronautes passeront désormais environ le lendemain en orbite autour de la Terre, avant de s’amarrer à l’ISS.

La mission, appelée Crew-3, transporte trois astronautes de la NASA – Raja Chari, Tom Marshburn et Kayla Barron – et un astronaute allemand, Matthias Maurer de l’Agence spatiale européenne. Après un certain nombre de retards de lancement, le quatuor a finalement décollé du Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, à 21 h 03 HE, décollant de l’une des fusées Falcon 9 de SpaceX. Après avoir réussi à propulser le Crew Dragon transportant les passagers en orbite terrestre basse, le Falcon 9 s’est ensuite retourné vers la Terre et a effectué l’un des atterrissages de fusée emblématiques de SpaceX sur le drone de la société dans l’Atlantique.

« Bienvenue en orbite », a déclaré le contrôle de la mission SpaceX à l’équipage lorsqu’ils se sont séparés du reste de la fusée. « J’espère que vous avez apprécié le trajet de [the Falcon 9]. Dragon vous emmènera d’ici. Voyages en toute sécurité. Le directeur du lancement a également adressé ses vœux les plus chaleureux à l’équipage. « Ce fut un plaisir de faire partie de cette mission avec vous », a-t-il déclaré. « Profitez de vos vacances parmi les étoiles. Nous vous saluerons pendant que vous passerez. À votre santé. » Chari a répondu à bord que c’était « une super balade, meilleure que ce que nous imaginions ».

Il s’agit de la troisième mission opérationnelle en équipage de SpaceX pour la NASA

Il s’agit de la troisième mission opérationnelle en équipage de SpaceX pour la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial de l’agence. Chaque mission, y compris Crew-3, est censée durer environ six mois, SpaceX étant chargé de lancer les astronautes et de les ramener à la maison. Les astronautes de Crew-3 devraient rentrer à la maison au printemps 2022.

Les astronautes de Crew-3 disent au revoir à leurs familles avant le lancement (NASA/Joel Kowsky)

Le principal moyen utilisé par SpaceX pour amener les gens en orbite est le Crew Dragon, une capsule automatisée équipée de sièges élégants et d’écrans tactiles interactifs. La capsule est également conçue pour s’arrimer automatiquement à la station spatiale, sans avoir besoin de l’intervention de l’équipage à bord. Vers 19 h 10 HE demain, le 11 novembre, le Crew Dragon transportant l’équipe Crew-3 tentera de s’amarrer à l’ISS, puis environ une heure plus tard, les astronautes ouvriront la trappe et entreront dans la station.

Là, ils seront accueillis par les trois membres d’équipage qui vivent déjà sur l’ISS : l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei et les cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Piotr Dubrov. Une fois à l’intérieur de la gare, les sept habitants feront une courte cérémonie d’accueil vers 21h20 HE. Maruer est officiellement la 600e personne à voler dans l’espace, tandis que Barron est la 601e.

L’équipage de Crew-3 a raté de peu le croisement avec un autre lot d’astronautes

Cependant, l’équipage de Crew-3 a raté de peu le croisement avec un autre lot d’astronautes sur la station spatiale. Un équipage de quatre astronautes, faisant partie de la mission Crew-2 de SpaceX, a quitté l’ISS lundi, retournant sur Terre à l’intérieur de son propre Crew Dragon et s’écrasant dans le golfe du Mexique. À l’origine, Crew-3 était censé être lancé avant le retour des astronautes de Crew-2, mais une série de retards ont continué à bloquer le lancement de Crew-3. Finalement, la NASA a choisi de ramener les astronautes de Crew-2 à la maison avant Crew-3.

« Parfois, lorsque vous essayez de voler à Halloween, vous obtenez un tour au lieu d’une friandise », a déclaré Chari au contrôle de mission de SpaceX avant le lancement, faisant référence au fait que leur mission était censée avoir lieu le 31 octobre. Chari a noté que c’était plutôt un honneur de voler le jour des anciens combattants.

Le retour de Crew-2 a eu lieu le lundi 8 novembre et les astronautes se sont très bien effondrés. Cependant, l’un des quatre parachutes principaux de la capsule s’est gonflé un peu plus lentement que les autres en descendant vers l’eau. La capsule a toujours atterri l’équipage en toute sécurité, et ni la NASA ni SpaceX n’ont pensé que cela justifiait de retarder le lancement d’aujourd’hui. De plus, la NASA a déclaré que le délai entre l’amerrissage et le lancement d’aujourd’hui était le plus court de l’histoire des vols spatiaux habités.

Avant le lancement d’aujourd’hui, la NASA a d’abord dû effectuer une petite manœuvre avec l’ISS pour s’assurer qu’elle ne soit pas touchée par des débris spatiaux. Vers 15 h 30 HE, les propulseurs à bord d’un véhicule Progress russe amarré se sont déclenchés, déplaçant la station spatiale légèrement plus haut et à l’écart d’un fragment d’un ancien satellite chinois appelé Fengyun-1C. Le coup de pouce a ouvert la voie à l’équipe Crew-3 pour atteindre la station spatiale demain en toute sécurité.