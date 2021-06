SpaceX lance avec succès un satellite Sirius XM en orbite

in

SpaceX a réussi le lancement nocturne de sa fusée Falcon 9 pour mettre en orbite un satellite Sirius XM.

La fusée Falcon 9 à deux étages a décollé environ 30 minutes après minuit, emportant le satellite radio numérique SXM-8 pour son client Sirius XM. Neuf minutes après le lancement, le propulseur de la fusée est revenu sur Terre sur l’une des deux plateformes situées dans l’océan Atlantique.

“Pour cette mission, le Falcon 9 de 230 pieds de haut a réussi à mettre en orbite le satellite de radiodiffusion haute puissance Sirius XM-8”, indique le communiqué de presse officiel. “Construit par Maxar Technologies pour Sirius XM, c’est l’un des deux satellites lancés par SpaceX pour remplacer ceux obsolètes actuellement en orbite.”

Le satellite pesait 15 432 livres et diffusera 8 000 watts de contenu aux abonnés Sirius XM aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. C’est la deuxième fois que SpaceX lance un satellite au nom de Sirius XM. Le premier lancement du SXM-7 a eu lieu en décembre 2020.

Ce satellite a été déclaré perdu après avoir subi une panne de charge utile plus tôt cette année, lors d’une manœuvre de relèvement de l’orbite. Sirius XM a confirmé l’échec en janvier. Dans son dernier rapport sur les résultats, Sirius XM a déclaré qu’il disposait d’une couverture d’assurance de 225 millions de dollars pour le satellite, couvrant le lancement et la première année d’exploitation. Sirius s’attend à déposer une réclamation pour son satellite perdu et en construira un autre pour remplacer SXM-7.

SXM-7 devait remplacer le satellite XM-3 lancé en 2005. Sirius prévoyait que SXM-7 et SXM-8 remplacent XM-3 et XM-4 – mais ces satellites restent toujours opérationnels avec plusieurs années d’espérance de vie restantes . Les responsables n’ont pas révélé s’il y avait eu des changements sur le SXM-8 après la perte du satellite SXM-7.

“Une évaluation de SXM-7 est en cours”, a déclaré Sirius XM à la SEC en janvier. « L’étendue complète des dommages subis par le SXM-7 n’est pas encore connue. » Maxar a déclaré que l’équipe de l’entreprise travaillait en étroite collaboration avec Sirius XM pour diagnostiquer le problème. Aucune des deux sociétés n’a répondu aux questions sur les unités de charge utile qui ont échoué lors de ce lancement du 4 janvier.

Les deux satellites sont basés sur le bus satellite SSL-1300 de Maxar Technologies et fonctionnent dans le spectre de la bande S. Le satellite est équipé de deux grands panneaux solaires et de batteries pour le stockage à bord. Des antennes déployables en bande S diffusent le signal aux clients Sirius.

Pour se préparer au lancement du satellite Sirius XM, SpaceX a testé son booster vétéran jeudi dernier. Après ce lancement réussi, la fusée a été ramenée au hangar pour être couplée à sa charge utile. Ensuite, Space X se concentrera sur le lancement d’un satellite GPS amélioré pour l’armée américaine.