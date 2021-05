SpaceX ne tolérera pas le piratage sur son service Internet Starlink – .

Starlink de SpaceX est le dernier né du bloc FAI. SpaceX n’a ​​qu’une fraction du nombre prévu de satellites Starlink en orbite et est toujours en phase de test bêta, mais il s’attend à ce que le service se développe rapidement. Mais créer un fournisseur de services Internet n’est pas aussi simple que de lancer des satellites et d’envoyer (sans doute) des antennes radar désagréables à vos clients. Vous devez être capable de faire tout ce que font les FAI, comme se plier en quatre chaque fois que le gouvernement ou une autre entité avec beaucoup d’argent vient appeler.

Pour tester un aspect de cela – la volonté de l’entreprise de surveiller et d’avertir les clients qu’ils pourraient télécharger des films illégalement – un utilisateur audacieux de Reddit a décidé de désactiver son VPN et de télécharger des films hollywoodiens. Comme vous vous en doutez, il n’a pas fallu longtemps à Starlink pour faire exactement ce que font tous les autres FAI et envoyer une lettre fortement formulée sur la violation de la loi.

Top Deal du jour Comment avez-vous vécu sans cet ensemble d’accessoires brillant dans votre cuisine – maintenant 6% de réduction! Prix ​​courant: 31,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les titulaires de droits d’auteur – et cela vaut pour les films, les émissions de télévision, la musique, les jeux et tout le reste – ont le droit d’être payés pour leur contenu. Les lois aux États-Unis soutiennent cela en permettant aux propriétaires de contenu de contacter les FAI et de les informer lorsque le contenu est obtenu illégalement. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec la façon dont la loi sur le droit d’auteur aux États-Unis fonctionne, mais cette partie, au moins, a du sens.

C’est ensuite au FAI de décider comment procéder. La grande majorité adopte une approche ferme, envoie un e-mail ou une lettre papier au client et l’avertit qu’il pourrait finir par être poursuivi en justice s’il continue à adopter un comportement à risque. Certains FAI iront plus loin et utiliseront un système de grève. Une fois qu’un client reçoit un certain nombre d’avertissements, il peut voir son service interrompu. Les FAI font cela pour couvrir leurs propres mégots, car les titulaires de droits d’auteur pourraient poursuivre les fournisseurs pour ne pas avoir interrompu une personne qui utilise leur service pour un téléchargement illégal.

Dans le cas de Starlink, il semble qu’ils adoptent également une position ferme. L’avis que le client a reçu après le téléchargement de matériel piraté se lit comme suit:

Nous avons reçu l’avis ci-joint d’un propriétaire de contenu affirmant que votre service Internet Starlink a été utilisé pour télécharger du matériel protégé par des droits d’auteur sans le droit de le faire. Dans la mesure où vous pensez que la notification du propriétaire du contenu est inexacte, veuillez contacter directement le propriétaire du contenu. Notez que télécharger du contenu protégé par des droits d’auteur sans licence ou autre droit de le faire constitue une violation de la politique d’utilisation acceptable de Starlink (AUP). Nous devons insister pour que vous et / ou les autres utilisateurs de votre service Starlink s’abstiennent de télécharger illégalement des documents protégés par des droits d’auteur. Le téléchargement de documents protégés par des droits d’auteur sans licence peut entraîner la suspension ou la résiliation de votre service et vous exposer à des poursuites judiciaires de la part du propriétaire du contenu. Veuillez consulter la PUA pour mieux comprendre quelles activités sont interdites.

Donc, si vous pensiez que Starlink serait un pays sans loi de style Far West, vous vous êtes malheureusement trompé.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.