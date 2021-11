SpaceX parvient à ramener quatre membres de la Station spatiale internationale

11/09/2021 à 17:14 CET

Un équipage de quatre astronautes sont revenus avec succès sur Terre lundi soir, dans le golfe du Mexique au large de Pensacola à l’intérieur d’une capsule SpaceX Crew Dragon. Son retour sur la planète met fin à un séjour de plus de six mois à bord de la Station Espace international, et ouvre la voie à l’envoi d’un autre équipage de quatre personnes à l’ESA la semaine prochaine.

Équipage comprend deux astronautes de la NASA, Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et l’astronaute français Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne. Le groupe s’est lancé vers la station spatiale le 23 avril au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, dans le cadre d’une mission appelée Crew-2. C’est ainsi la troisième fois que SpaceX termine avec succès l’une de ces missions.

Ces voyages font partie du contrat de SpaceX avec la NASA par le biais du programme d’équipage commercial de l’agence spatiale, une initiative qui demande à des entreprises privées de transporter des astronautes de la NASA et des partenaires internationaux vers et depuis l’ISS. SpaceX a envoyé son premier équipage de deux personnes à la station en mai 2020, dans le cadre d’un vol d’essai pour démontrer la sécurité de sa capsule Crew Dragon, conçue pour être lancée sur la fusée Falcon 9 de la société. Ce vol a été suivi de la mission Crew-1 de SpaceX en novembre 2020, qui a envoyé un équipage de quatre personnes à l’ISS pour une rotation de six mois.