SpaceX possède Bitcoin, Elon Musk et Nic Carter réalisent que BTC devient plus écologique

Musk a révélé que SpaceX possède Bitcoin tandis que Tesla est également sur le point d’accepter à nouveau les paiements BTC après avoir examiné la durabilité de BTC.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé pour la première fois que sa société SpaceX possède Bitcoin (BTC).

La société n’a toujours pas annoncé officiellement la quantité de Bitcoin qu’elle a achetée, mais la société différente de Musk, Tesla, a acheté 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie plus tôt cette année, ce qui a déclenché un important rallye de la valeur du Bitcoin.

Ce rallye s’est terminé brusquement lorsque Tesla a cessé de recevoir des paiements Bitcoin en raison de problèmes environnementaux, mais s’exprimant lors de “The ₿ Word” – un événement virtuel Bitcoin (BTC) – le milliardaire technologique erratique a exhorté Tesla était sur le point d’accepter la crypto-monnaie. une fois de plus, suite à des signes prometteurs, la part des énergies renouvelables utilisées pour l’exploitation minière augmentait.

Le récit en constante évolution du Bitcoin devenant «vert» pourrait faciliter un rassemblement, le cofondateur de Coin Metrics, Nic Carter, déclarant à CNBC quelques heures plus tard que les fondamentaux de BTC sont devenus plus élevés en termes de durabilité.

Musk est apparu avec la PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le modérateur Steve Lee de Square Crypto. Musk n’a révélé aucun autre détail concernant l’achat de SpaceX, à l’exception de dire:

“Je possède Bitcoin, Tesla possède Bitcoin, SpaceX possède Bitcoin, et je possède en personne un peu d’Ethereum et de Dogecoin bien sûr.”

Il a ajouté que: “Nous ne vendons aucun Bitcoin, je ne vends pas non plus quelque chose personnellement ou SpaceX ne vend pas non plus de Bitcoin.”

La déclaration confirme de longues spéculations selon lesquelles la société d’infrastructure spatiale ajoutait Bitcoin à ses réserves. En mars, Anthony Scaramucci a affirmé lors d’un Tweet qu’il pensait que Musk n’avait pas réussi à s’arrêter avec simplement l’achat de Tesla.

Au cours de l’événement, Musk a enfilé une chemise sur le thème du BTC et a donné l’impression d’être relativement optimiste concernant le long terme de l’or numérique, car il a déclaré qu’il possédait “beaucoup plus de Bitcoin que Ether ou DOGE”.

Musk a déclaré qu’il “semble y avoir une tendance positive” dans l’utilisation des énergies renouvelables pour l’extraction de BTC, citant la fermeture récente des centrales minières alimentées au charbon en Chine.

« Je veux faire preuve d’un peu de diligence pour prouver que la part de l’utilisation des énergies renouvelables est très probablement égale ou supérieure à 50%, ce qui indique une tendance à l’augmentation de cette variété. Si tel est le cas, Tesla peut recommencer à accepter Bitcoin », a-t-il déclaré.

Nic Carter discute de l’exploitation minière sur CNBC

S’exprimant sur les derniers commentaires de Musk avec Fast Money de CNBC le 22 juillet, Carter a déclaré qu’il était “heureux” que Musk ait commencé à évaluer les “faits sur le fond car ils sont terriblement favorables”.

Carter a fait écho aux sentiments de Musk sur l’exploitation minière BTC basée en Chine, notant que le “taux de hachage chinois était fortement influencé par l’énergie créée par le charbon”, qui avait été un manque de transparence de la part des “mineurs anonymes” de la région.

“Les fondamentaux sont devenus plus élevés en termes de durabilité de Bitcoin”, a déclaré Carter. Le cofondateur de Coinmetrics a souligné le fait que les mineurs aux États-Unis et au Canada sont plus nombreux, apparemment à utiliser des pratiques durables et sont plus disposés à divulguer des données.

« Un tas de ça [mining in China] a été remplacée par l’exploitation minière au Canada et aux États-Unis, où les mineurs sont plutôt centrés de manière plus durable. Nous voyons également beaucoup de révélations supplémentaires de la part des mineurs, 32% du taux de hachage a rejoint un conseil, le Bitcoin Mining Council, et ils publient actuellement des divulgations trimestrielles », a-t-il déclaré.

Carter a documenté l’étude récente du Bitcoin Mining Council (BMC) qui a interrogé 32% des mineurs sur le BTC.network. Le sondage a créé une estimation d’une moissonneuse-batteuse d’énergie durable de 67% au deuxième trimestre.

Il n’est pas clair si Musk a pris en compte lors de cette enquête dans le cadre de sa diligence raisonnable, cependant, car elle s’est appuyée sur des informations autodéclarées à partir d’un ensemble restreint de 3 requêtes d’enquête.

Carter a concédé que la durabilité BTC ne progresse pas pour être totalement vérifiable jusqu’à ce que le monde voit où la plupart des mineurs sont venus chercher après l’exode de Chine. Cependant, dans sa propre lecture, il a exprimé que :

“Je suppose que Bitcoin est absolument approprié pour les paiements aujourd’hui, et bien sûr les coûts environnementaux sont compensés par son énorme utilité”

