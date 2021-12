SpaceX pourrait être au bord de la faillite

02/12/2021 à 18:31 CET

Elon Musk s’est inquiété du manque de progrès que SpaceX a réussi à développer les moteurs Raptor qui propulsent sa fusée Starship. Grâce à une fuite d’e-mail, la situation ne ressemble à rien de biau.

« La crise de la production de Raptor est bien pire qu’elle n’y paraissait il y a quelques semaines », a écrit Musk. « Nous sommes confrontés à un risque réel de faillite si nous ne pouvons pas atteindre un taux de vol Starship d’au moins une fois toutes les deux semaines l’année prochaine.Musc ajouté plus tard.

Starship est la fusée massive de nouvelle génération que SpaceX développe pour lancer des cargaisons et des personnes en mission vers la Lune et Mars. La compagnie Il a testé des prototypes dans une installation du sud du Texas et a effectué plusieurs vols d’essai courts. Mais pour passer aux lancements orbitaux, les prototypes de fusées auront besoin jusqu’à 39 moteurs Raptor chacun, nécessitant une forte montée en puissance de la production de moteurs.

Courriel de Musk aux employés de SpaceX fournit plus de contexte sur l’importance du départ de l’ancien vice-président de la propulsion Will Heltsley au début du mois. Heltsley avait été retiré du développement de Raptor avant d’être invité à quitter l’entreprise en raison de mauvaises performances.