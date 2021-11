SpaceX ramène avec succès un équipage de quatre personnes depuis la Station spatiale internationale

Un équipage de quatre astronautes est revenu avec succès sur Terre ce soir, plongeant dans le golfe du Mexique au large de Pensacola à l’intérieur d’une capsule SpaceX Crew Dragon. Leur retour sur la planète met fin à un séjour de plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale et ouvre la voie au lancement d’un autre équipage de quatre personnes vers l’ISS dans la semaine à venir.

L’équipage comprend deux astronautes de la NASA, Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et l’astronaute français Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne. Le groupe s’est lancé vers la station spatiale le 23 avril au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, dans le cadre d’une mission appelée Crew-2.

Leur vol marque la troisième fois que SpaceX ramène des gens de la station spatiale à la maison

« Au nom de SpaceX, bienvenue chez vous sur la planète Terre », a déclaré un contrôleur de vol de SpaceX lorsque l’équipage s’est abattu. Le personnel de SpaceX sur un navire de récupération va maintenant hisser le Crew Dragon hors de l’eau et aider l’équipage à quitter le véhicule.

Leur vol marque la troisième fois que SpaceX a lancé des personnes vers la Station spatiale internationale, puis les a ramenés chez eux en toute sécurité. De tels voyages font partie du contrat de SpaceX avec la NASA par le biais du programme d’équipage commercial de l’agence spatiale, une initiative qui charge des entreprises privées de transporter les astronautes de la NASA et les partenaires internationaux vers et depuis l’ISS. SpaceX a lancé son premier équipage de deux personnes à la station en mai 2020, dans le cadre d’un vol d’essai pour prouver la sécurité de sa capsule Crew Dragon, conçue pour être lancée au sommet de la fusée Falcon 9 de la société. Ce vol a été suivi de la mission Crew-1 de SpaceX en novembre 2020, qui a envoyé un équipage de quatre personnes à l’ISS pour une rotation de six mois.

Maintenant que Crew-2 est de retour au sol, SpaceX pivotera rapidement vers son prochain lancement en équipage, bien nommé Crew-3. Un autre équipage de quatre personnes – dont les astronautes de la NASA Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron, ainsi que l’astronaute allemand Matthias Maurer – devrait être lancé à l’intérieur d’une capsule Crew Dragon le mercredi 10 novembre à 21 h 03 HE depuis le Kennedy Space Center de la NASA. à Cap Canaveral, en Floride. L’équipage remplacera les astronautes de Crew-2 qui viennent de partir et effectuera une autre rotation de six mois en orbite.

Le plan initial était que Crew-3 soit lancé le 31 octobre, avant que les astronautes de Crew-2 ne quittent la station. De cette façon, l’équipage sortant pouvait accueillir les nouveaux arrivants, leur donner une brève introduction et s’acquitter de leurs tâches avant de rentrer chez eux. Cependant, la mission Crew-3 a subi une série de retards. Le mauvais temps sur l’un des sites d’abandon du lancement a d’abord repoussé le lancement. Ensuite, l’un des membres d’équipage a souffert d’un problème médical mineur, ce qui a incité la NASA à retarder davantage le lancement. L’agence n’a pas précisé quel était le problème, mais a déclaré qu’il n’était pas lié à COVID-19.

En raison de ces revers, les astronautes de Crew-2 sont de retour sur Terre avant l’arrivée de Crew-3 à l’ISS. La capsule Crew Dragon de SpaceX est capable de durer jusqu’à 210 jours en orbite, et la limite de la capsule Crew-2 n’a pris fin que le 19 novembre, mais la NASA a finalement décidé de ramener à la maison Crew-2 maintenant en prévision du mauvais temps hivernal qui s’aggrave encore plus. dans le mois.

les astronautes de Crew-2 sont de retour sur Terre avant l’arrivée de Crew-3

Cependant, il y a toujours un astronaute de la NASA à bord de l’ISS pour faciliter la transition des astronautes de Crew-3. Mark Vande Hei a été lancé à la station sur une fusée russe Soyouz en avril et ne rentrera chez lui qu’en mars 2022, marquant un séjour de près d’un an en orbite. Sa présence à bord « nous a certainement aidés et m’a aidé à me sentir plus à l’aise dans la décision d’atterrir avant le lancement », a déclaré Joel Montalbano, directeur de la Station spatiale internationale au Johnson Space Center de la NASA, lors d’un point de presse.

Les astronautes de Crew-2 se sont désamarrés de la station spatiale à 14 h 05 HE aujourd’hui. Lorsque les astronautes sont entrés pour la première fois dans leur véhicule, l’un des écrans tactiles a dû être redémarré, mais le problème n’a pas semblé avoir d’impact sur le vol. Après avoir quitté la station, ils ont passé quelques heures à voler autour de l’ISS selon un schéma circulaire. C’était une manœuvre intentionnelle, permettant aux astronautes de prendre des photos de l’ISS à partir de différents points de vue qui ne sont normalement pas vus. Une fois ce survol terminé, le Crew Dragon a commencé à s’éloigner de la station, le remettant sur sa route vers la Terre.

À bord de l’ISS, les astronautes de Crew-2 ont effectué plus de 300 expériences, dont l’une impliquait la culture de piments Hatch en orbite. L’équipage a mangé ses créations avec des tacos, ce qui a contribué à pimenter son alimentation dans l’espace. L’équipe Crew-2 a également fait face à des moments inattendus à bord de l’ISS, notamment lorsqu’un module russe nouvellement amarré a accidentellement tiré ses propulseurs et fait tourner la station autour de son axe.