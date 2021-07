SpaceX Starlink utilise des lasers spatiaux pour vous offrir un meilleur service Internet

L’Internet par satellite Starlink de SpaceX a continué de croître depuis le lancement du service en mai 2019. Depuis mon examen de Starlink en mai 2021, le service est devenu de plus en plus stable dans mon utilisation quotidienne. Cela est dû en partie aux plus de 1 500 satellites actuellement en service. Dans un e-mail aux abonnés actuels, il y a une foule de mises à jour récentes de Starlink.

L’une des mises à jour les plus importantes à venir pour le service Internet par satellite sera l’introduction des lasers spatiaux. Starlink se prépare à lancer des satellites améliorés équipés de lasers spatiaux qui amélioreront le transfert de données entre les satellites. Actuellement, ces transferts de données doivent d’abord communiquer avec les stations au sol, puis renvoyer ces informations à un satellite dans l’espace. Ces mises à niveau contribueront à faire de Starlink l’une des options de transfert de données les plus rapides disponibles.

Nous sommes à 500 km, alors que les satellites géosynchrones sont à 36 000 km. La latence du système Starlink est donc similaire à la latence de la fibre au sol et de la 5G. Nous nous attendons donc à une latence inférieure à 20 millisecondes. Elon Musk – via le MWC 2021

Une autre mise à jour intéressante pour les utilisateurs est le déploiement qui permettra à Starlink de passer à différents satellites de manière transparente. Cette mise à jour permettra au système de commuter les satellites à un niveau de la microseconde afin que la connexion soit ininterrompue. Alors que le système de l’utilisateur ne peut être connecté qu’à un seul satellite à la fois, cette nouvelle fonctionnalité devrait réduire considérablement les interruptions de service.

Lorsque le temps plus chaud a frappé, certains rapports d’utilisateurs d’arrêts du système étaient dus à des températures élevées. Starlink introduit des modifications logicielles qui amélioreront la façon dont le système gère l’augmentation des températures. Ces changements seront déployés au cours des prochaines semaines pour remédier à l'”arrêt thermique” invalide que certains utilisateurs rencontraient.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’application Starlink. Pour donner plus d’options pour la sécurité du réseau, l’option d’activation du WPA3 est incluse pour les utilisateurs et la possibilité de modifier le nom du réseau et de mettre à jour le mot de passe. La mise à jour donne également aux utilisateurs la possibilité de séparer les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz. Alors qu’auparavant, les utilisateurs n’avaient qu’un seul réseau qui basculait dynamiquement entre les deux canaux, et s’ils voulaient des réseaux séparés, ils devaient choisir l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi pour avoir deux réseaux.

