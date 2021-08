SpaceX surpasse Apollo avec la fusée la plus haute de tous les temps sur une rampe de lancement

SpaceX a établi un record du monde cette semaine pour la fusée la plus haute jamais assemblée après avoir empilé et accouplé son vaisseau spatial Starship sur le principal propulseur de fusée Super Heavy de la société, battant la fusée Saturn V de la NASA qui a envoyé les astronautes d’Apollo 11 sur la lune.

Le vaisseau de série n° 20 (SN20) a été hissé par grue sur le principal booster Super Heavy dans la matinée du vendredi 6 août, à l’extérieur de Boca Chica, au Texas, dans le cadre d’un test d’empilement en vue du tout premier lancement orbital de Starship plus tard. cette année, par Space.com.

Il n’y avait pas de livestream SpaceX officiel des tests, mais l’empilement a été capturé à la fois par NASASpaceflight.com et les livecams 24h/24 et 7j/7 de Spadre.com du site de test. La société, ainsi que le fondateur de SpaceX, Elon Mush, ont également tweeté des photos assez impressionnantes de l’imposante fusée depuis la rampe de lancement.

La fusée Saturn V de la NASA, qui a transporté les astronautes d’Apollo 11 sur la lune en 1969, a culminé à 363 pieds, tandis que le vaisseau spatial empilé Starship et le Super Heavy Booster combinés pour un total de 395 pieds, soit à peu près la hauteur d’un bâtiment de 36 étages.

Accoupler avec succès le vaisseau spatial transportant l’équipage de SpaceX avec le puissant système de fusée Super Heavy (qui, espérons-le, le mettra en orbite dès cette année) est une étape majeure pour l’entreprise, et pas seulement pour sa hauteur record.

Plus tôt cette semaine, Boeing et United Launch Alliance (ULA) ont dû annuler leur deuxième tentative de lancement du Boeing Starliner vers la Station spatiale internationale (ISS) après l’apparition d’une “indication de position de soupape” inattendue lors des tests de pré-lancement.

Boeing, l’un des plus grands noms de l’aérospatiale, n’a toujours pas réussi à obtenir une capsule Starliner automatisée et sans équipage amarrée à l’ISS plus de deux ans après que SpaceX ait accompli son amarrage automatisé et sans équipage avec la station en orbite, et plus d’un an après celle de SpaceX. premier vol en équipage réussi et amarrage avec l’ISS en mai 2020.

En avril de cette année, la NASA a choisi le vaisseau spatial de SpaceX pour ramener les premiers astronautes sur la lune après une absence de plusieurs décennies dans le cadre du programme Artemis de la NASA. La fusée qui a été assemblée aujourd’hui constituera le noyau de ce lancement, qui devrait avoir lieu en 2024.

Selon le site sœur de TechRadar, Space.com, Starship et Super Heavy doivent encore subir des tests supplémentaires sur le serveur avant d’être prêt à décoller, notamment en testant son blindage thermique et d’autres équipements de lancement. Il attend également un examen environnemental de ses opérations de lancement par la Federal Aviation Administration des États-Unis, sans savoir encore quand cela sera terminé.