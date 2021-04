SpaceX va agrandir le complexe satellitaire Starlink de la région de Seattle

La conception d’un artiste montre l’un des bâtiments actuellement en construction au Redmond Ridge Business Park. (Illustration via Kidder Mathews)

SpaceX loue un complexe de bâtiments de 124 907 pieds carrés en construction à Redmond Ridge Business Park, à l’est de Seattle, selon le dernier rapport sur le marché de l’immobilier industriel de Kidder Mathews.

Kidder Mathews, qui a inscrit la propriété à la location, affirme que la construction devrait s’achever cet automne.

Le chantier de construction, qui comprend les bâtiments 4 et 5 du parc d’activités et offre jusqu’à 300 places de stationnement supplémentaires à proximité, se trouve à seulement un pâté de maisons des installations existantes de SpaceX à Redmond Ridge. Ces installations servent de siège pour le développement et la fabrication du satellite Starlink de SpaceX.

À terme, SpaceX vise à fournir un accès Internet haut débit mondial via un réseau de milliers de satellites Starlink en orbite terrestre basse. Plus de 1 400 satellites ont déjà été lancés – dont 60 qui ont été mis en orbite aujourd’hui – et Starlink a progressivement élargi son offre bêta «Better Than Nothing».

Au cours du forum numérique Satellite 2021 LEO de cette semaine, le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré qu’il n’y avait pas de délai fixé pour passer au-delà de la phase bêta et a ajouté que la société avait encore «beaucoup de travail à faire pour rendre le réseau fiable».

Le déploiement de 60 satellites Starlink est confirmé, terminant la 10e mission de SpaceX cette année pic.twitter.com/c15BveB3QE – SpaceX (@SpaceX) 7 avril 2021

Le nouvel accord de location semble signaler une expansion significative de l’empreinte de SpaceX à Redmond. Nous avons contacté SpaceX et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

La brochure de Kidder Mathews sur la propriété, juste à côté de Northeast Novelty Hill Road, suggère que des bureaux et / ou des installations de fabrication peuvent être construits en fonction du locataire. Le bâtiment 4 occuperait 57 207 pieds carrés, tandis que le bâtiment 5 ajouterait 67 700 pieds carrés.

SpaceX occupe au moins trois autres bâtiments à Redmond Ridge Business Park, et ce n’est pas le seul centre de développement de satellites à Redmond: le siège de 219000 pieds carrés du projet Kuiper d’Amazon, qui a ses propres plans pour une constellation de satellites à large bande en bas L’orbite terrestre est accessible en 10 minutes de route au Redmond Commerce Center.

Redmond est surtout connu dans le monde de la technologie en tant que siège social mondial de Microsoft, qui s’associe à SpaceX Starlink sur sa plate-forme de cloud computing Azure Space.