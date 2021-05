SpaceX vient d’établir un record ridicule avec sa fusée Falcon 9 – .

L’ensemble du modèle commercial de SpaceX tourne autour de sa capacité à récupérer son matériel, à le remettre à neuf sans trop d’effort, puis à l’utiliser à nouveau. Les fusées sont incroyablement chères, de sorte que tout composant qui peut être utilisé à nouveau – comme le booster de premier étage coûteux – a un impact considérable sur le coût de chaque lancement. La société a dépensé beaucoup de temps et d’argent pour perfectionner l’atterrissage de ses boosters Falcon 9 et ce travail acharné a porté ses fruits. L’exemple le plus récent de ceci est un booster qui a volé non seulement deux ou plusieurs fois, mais 10 lancements complets.

Le propulseur de fusée, désigné B1051, a été lancé dimanche matin. Sa mission était de livrer un autre lot de 60 satellites Starlink en orbite terrestre. La mission a été un succès et a marqué le 10e décollage du booster de la Terre. Non seulement cela, mais le booster a fait ce qu’il avait déjà fait neuf fois auparavant et a effectué un atterrissage contrôlé sur un drone SpaceX stationné dans l’océan.

Le B1051 est le premier booster SpaceX à atteindre le cap des 10 lancements. Cela ne veut pas dire que les précédents boosters de la société n’auraient pas pu faire la même chose, mais SpaceX a parfois choisi de ne pas récupérer ses boosters. D’autres fois, les boosters ont été perdus en raison de l’absence de faute de la fusée elle-même. Les mauvaises conditions d’atterrissage en mer ont réclamé plus d’un Falcon 9, mais le B1051 est le premier à avoir évité de tels écueils et à enregistrer son 10e lancement et atterrissage.

C’est un gros problème pour SpaceX pour plusieurs raisons. D’une part, le B1051 a très certainement été à la hauteur des normes les plus élevées de l’entreprise. De plus, comme le note Ars Technica, le patron de SpaceX, Elon Musk, est depuis longtemps d’avis qu’un booster de 10 lancements est un objectif pour lequel la société devrait viser. Si SpaceX peut faire en sorte que cette réalisation incroyable ressemble à un business as usual, il réussira à produire du matériel réutilisable pour vaisseaux spatiaux à un niveau qui rivalise avec le propre programme de navette spatiale de la NASA.

En fait, le B1051 ne suit que les quatre navettes spatiales de la NASA en termes de nombre de vols qu’il a effectués avec succès. C’est une sacrée plume dans la casquette de SpaceX, mais la société espère que ce sera un jour la norme pour ses fusées réutilisables.

Pouvoir réutiliser une fusée plusieurs fois est également un énorme avantage pour une entreprise qui est en train de construire son propre réseau de données à haut débit par satellite. Le coût du lancement de 60 satellites Starlink est beaucoup plus raisonnable lorsque vous pouvez réutiliser la même fusée plus de 10 fois, chaque lancement ajoutant 60 autres satellites à la horde croissante.

Maintenant que le B1051 a franchi le cap des 10 lancements, c’est à SpaceX de décider quoi en faire. Il y a de très bonnes chances que le propulseur de fusée soit retiré et exposé, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de SpaceX dans un sens ou dans l’autre.

