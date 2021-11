Spahija prend les commandes du Baskonia

15/11/2021

Le à 14:22 CET

L’entraîneur croate, Neven Spahija, remplace Dusko Ivanovic en charge du banc Baskonia et signe jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, le technicien revient à Vitoria et entame sa deuxième étape, après remporter le titre de la Ligue ACB au cours de l’année universitaire 2007-08.

L’entraîneur de 59 ans, également avec une expérience NBA, Il a dirigé 72 matchs officiels de l’équipe basque au cours d’une saison au cours de laquelle il a remporté le deuxième titre de champion de Vitoria et la troisième Super Coupe ACB.. Il a également atteint le Final Four de l’Euroligue et joué la finale de la Copa del Rey.

Spahija a travaillé comme entraîneur adjoint pour les Atlanta Hawks et les Memphis Grizzlies de la NBA et a également dirigé Lietuvos Rytas, Valencia Basket, Tel Aviv’s Maccabi et Shanghai Sharks, entre autres expériences. Le nouvel entraîneur sera présenté demain à 10h00 à la Fernando Buesa Arena avant de diriger le prochain duel de Baskonia contre le Red Star.